Un ancien avocat disgracié de Caroline du Sud se présente à la barre dans un procès pour double meurtre

Dans un témoignage dramatique, Murdaugh a déclaré au jury qu'il n'avait pas tiré sur sa femme, Maggie, 52 ans, et sur Paul, 22 ans, le plus jeune de leurs deux fils, qui ont tous deux été abattus près de chenils pour chiens sur le domaine familial le 7 juin 2021.

"Je n'ai pas tiré sur ma femme ou mon fils, jamais, à aucun moment", a déclaré Murdaugh à la barre.

Murdaugh, le rejeton d'une influente famille de juristes de Caroline du Sud, a été inculpé par un grand jury en juillet pour deux chefs d'accusation de meurtre et deux chefs d'accusation de possession d'une arme en rapport avec les fusillades. Il a plaidé non coupable.

Les procureurs ont présenté des preuves par téléphone portable qui, selon eux, montrent que Murdaugh se trouvait au chenil juste avant que sa femme et son fils ne soient abattus à bout portant, ce qui contredit ce qu'il avait dit aux enquêteurs au lendemain de l'incident.

Faisant référence à une dépendance à la drogue, Murdaugh a déclaré qu'il souffrait de paranoïa et ne faisait pas confiance à la police, et a admis avoir menti sur ses allées et venues.

"Le 7 juin, je n'avais pas les idées claires. Je ne pense pas que j'étais capable de raisonner et j'ai menti sur ma présence en bas. Et je suis vraiment désolé de l'avoir fait", a témoigné Murdaugh.

Les procureurs ont déclaré que Murdaugh avait tué sa femme et son enfant pour susciter la sympathie et détourner l'attention d'une série de crimes financiers pour lesquels il fait également l'objet d'accusations criminelles, un motif présumé qui, selon les avocats de Murdaugh, n'a aucun sens.