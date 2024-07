Un ancien copropriétaire de la banque publique ukrainienne PrivatBank, accusé par la banque d'avoir contribué à orchestrer une fraude de 2 milliards de dollars, a quitté l'Ukraine en juin, a rapporté lundi le média en ligne Ukrainska Pravda, citant des sources anonymes.

L'ancien copropriétaire Gennadiy Bogolyubov "a quitté l'Ukraine dans la nuit du 24 juin en train", a rapporté Ukrainska Pravda, citant des sources du bureau du procureur général de l'Ukraine et des cercles d'affaires. Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement l'information de l'Ukrainska Pravda.

PrivatBank, le plus grand prêteur du pays, a accusé Bogolyubov et Ihor Kolomoisky, ses anciens propriétaires, dans une action en justice déposée à Londres, d'avoir orchestré des prêts fictifs et des accords de fourniture entre 2013 et 2014 pour l'escroquer à une "échelle épique". L'Ukraine a nationalisé la banque en 2016.

L'affaire a été suivie de près par les politiciens et les investisseurs, qui y voient un test de la volonté du président ukrainien Volodymyr Zelenskiy de poursuivre les réformes et de s'attaquer à la corruption qui gangrène l'Ukraine depuis des années, dans le contexte de la guerre qui l'oppose à la Russie.

M. Kolomoisky, soupçonné de fraude, est détenu en Ukraine depuis 2023.

Bogolyubov a traversé la Pologne pour se rendre en Autriche, selon le rapport. Son service de presse a déclaré à Ukrainska Pravda qu'il avait quitté le pays légalement.

Bogolyubov et Kolomoisky nient tout acte répréhensible. Ils affirment qu'il n'y a pas eu de détournement de fonds de la part de la PrivatBank, qui, selon eux, n'a aucune preuve qu'ils aient eu connaissance de la fraude présumée ou qu'ils y aient participé.