Il est également accusé d'avoir émis des billets de banque en violation des règlements, d'avoir émis illégalement d'énormes montants de prêts et d'avoir dissimulé des dépôts à l'étranger, a déclaré Xinhua.

Né en 1963, il a travaillé chez les prêteurs d'Etat Bank of China et Agricultural Development Bank of China avant d'être membre du Comité du Parti communiste à la banque politique CDB.