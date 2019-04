Un ancien chef des services de renseignement vénézuéliens arrêté en Espagne

MADRID/WASHINGTON, 12 avril (Reuters) - Hugo Carvajal, ancien chef des services de renseignements militaires vénézuéliens, a été arrêté en Espagne à la demande des Etats-Unis, a fait vendredi savoir la police.

Selon Washington, il dispose d'un "trésor" d'informations au sujet du président Nicolas Maduro qu'il est prêt à divulguer.

Le général en retraite, qui était proche du président Hugo Chavez auquel Maduro a succédé à sa mort en 2013, a été interpellé pour trafic de drogue sur la base d'un mandat d'arrêt émis aux Etats-Unis, a précisé une porte-parole de la police espagnole.

"Je crois pouvoir dire qu'il s'agit de la personne la mieux renseignée hors du Venezuela et qu'il est prêt à partager (...) un trésor d'informations", a déclaré un membre de l'administration américaine ayant requis l'anonymat. "Il va clairement coopérer avec nous. Il l'a dit publiquement", a-t-il ajouté.

Hugo Carvajal doit comparaître samedi devant la Haute Cour espagnole, qui dispose de 24 heures pour se prononcer sur son placement en détention dans l'attente d'une décision sur son extradition.

L'ancien général, qui a dirigé les renseignements militaires de 2004 à 2008, s'est rallié en février à Juan Guaido, chef de file de l'opposition vénézuélienne, qui s'est proclamé en janvier président par intérim. (Silvio Castellanos et Miguel Gutierrez à Madrid avec Roberta Rampton et Andy Sullivan in Washington, Jean-Philippe Lefief pour le service français)