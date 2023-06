L'un des soldats australiens les plus décorés a perdu son procès en diffamation contre trois journaux qui l'accusaient d'avoir participé au meurtre de six Afghans alors qu'il était en mission, mettant ainsi un terme à une affaire qui a levé le voile du secret sur le SAS d'élite.

Les journaux ont prouvé quatre des six allégations de meurtre dont ils accusaient l'ancien caporal du SAS Ben Roberts-Smith, mais "à la lumière de mes conclusions, chaque procédure (de diffamation) doit être rejetée", a déclaré jeudi le juge de la Cour fédérale Anthony Besanko à Sydney, dans un résumé de ses conclusions.

Les tribunaux civils australiens exigent un seuil moins élevé que les tribunaux pénaux pour prouver les allégations. Roberts-Smith n'a été inculpé d'aucune infraction.

Cette décision marque une victoire pour les médias qui cherchent à obtenir une plus grande responsabilité de l'armée australienne, habituellement tenue à la confidentialité. Un rapport de 2022 a trouvé des preuves crédibles que des membres du Special Air Service Regiment (SAS) australien ont tué des dizaines de prisonniers non armés au cours de la longue guerre d'Afghanistan.

Roberts-Smith, 44 ans, était considéré comme un héros national après avoir reçu plusieurs distinctions militaires de premier plan, dont la Croix de Victoria, pour ses actions au cours de six missions en Afghanistan entre 2006 et 2012.

Il s'est ensuite taillé une carrière post-militaire en tant qu'orateur et directeur de médias très demandé. Son portrait est accroché au Mémorial australien de la guerre.

Mais des articles publiés par le Sydney Morning Herald, l'Age et le Canberra Times depuis 2018 suggèrent qu'il a dépassé les limites d'un engagement militaire acceptable, notamment en décrivant le traitement brutal de civils afghans sans défense.

Les articles, citant d'autres soldats qui ont déclaré avoir été présents, affirment que Roberts-Smith a abattu un adolescent afghan non armé et qu'il a jeté un homme menotté du haut d'une falaise avant d'ordonner qu'on l'abatte.

Roberts-Smith a poursuivi les journaux pour l'avoir dépeint comme quelqu'un ayant "enfreint les règles morales et juridiques de l'engagement militaire". Il a qualifié les articles de faux et de fondés sur des affirmations de soldats ayant échoué qui étaient jaloux de ses louanges, et a demandé des dommages-intérêts non spécifiés.

Les journaux ont cherché à défendre leurs articles en prouvant que les affirmations étaient vraies et ont présenté d'autres soldats et anciens soldats comme témoins au tribunal pour les corroborer.

Cette stratégie a largement fonctionné. Les journaux avaient rapporté que Roberts-Smith avait fait pression sur un soldat australien de rang inférieur pour qu'il exécute un Afghan âgé et désarmé afin de "saigner le bleu", a déclaré le juge Besanko, ajoutant qu'ils avaient prouvé la véracité de ce récit.

Dans une autre affaire, les journaux ont rapporté que Roberts-Smith avait assassiné un Afghan qui avait une prothèse de jambe et qu'il était ensuite "tellement insensible et inhumain qu'il a ramené la prothèse de jambe en Australie et a encouragé ses soldats à l'utiliser comme un nouveau récipient pour boire de la bière", a déclaré le juge. Il a déclaré que les documents prouvaient que cette allégation était également vraie.

"C'est une victoire pour les nombreuses personnes de nos salles de rédaction et de notre organisation qui ont soutenu ce journalisme d'intérêt public très important", a déclaré James Chessell, directeur de la publication chez Nine Entertainment Co Ltd, le propriétaire des journaux.

"C'est une victoire pour les braves soldats du SAS qui ont servi leur pays avec distinction et qui ont eu le courage de dire la vérité sur ce qui s'est passé", a déclaré M. Chessell à l'extérieur du tribunal.

L'avocat de Roberts-Smith, Arthur Moses, a déclaré aux journalistes que "nous allons examiner le long jugement que son honneur a rendu et étudier les questions relatives à un appel". Roberts-Smith n'était pas présent au tribunal.

M. Besanko a déclaré qu'il motiverait sa décision lundi, après que le gouvernement fédéral a demandé un report de la procédure pour donner aux avocats du gouvernement le temps de vérifier si des informations relatives à la sécurité nationale n'avaient pas été divulguées par inadvertance.