Un ancien dirigeant du secteur de l'électricité en Afrique du Sud arrêté pour fraude et corruption

L'ancien PDG intérimaire d'Eskom, Matshela Koko, et les autres accusés ont comparu devant un tribunal de magistrat et ont demandé une mise en liberté sous caution, ont montré des images du diffuseur public SABC.

Un communiqué de la NPA a déclaré que les accusations portaient sur des contrats prétendument irréguliers d'une valeur de plus de 2 milliards de rands (112 millions de dollars) dans la construction de Kusile, une centrale électrique dans une province à l'est de Johannesburg qui a été criblée de défauts et a coûté beaucoup plus que ce qui était prévu à l'origine.

Koko n'a pas immédiatement répondu à Reuters qui souhaitait faire un commentaire.

Toutefois, dans un clip publié sur Twitter par le radiodiffuseur eNCA, Koko a déclaré que ses accusateurs s'étaient "mis en situation d'échec".

Koko a démissionné d'Eskom en 2018 après avoir été accusé d'avoir violé les règles de passation de marchés, mais a été acquitté lors d'une audience disciplinaire.

Dans sa lettre de démission, il n'a pas reconnu avoir commis des actes répréhensibles.

Un porte-parole de l'Autorité nationale des poursuites (NPA) a déclaré que les accusés ne devraient pas inscrire un plaidoyer à ce stade.

Les procureurs sud-africains tentent d'avancer dans une série d'affaires de corruption remontant à l'époque de l'ancien président Jacob Zuma. Zuma a nié toutes les allégations de corruption formulées à son encontre.

En mai, la police a arrêté plusieurs anciens cadres d'une autre grande entreprise publique, Transnet, pour corruption présumée.

Submergée par des milliards de dollars de dettes, Eskom est embourbée dans une crise financière depuis des années. Cette année, elle a procédé à un nombre record de coupures d'électricité dans la nation la plus industrialisée d'Afrique, alimentant la colère du public et étouffant la croissance économique.

(1 $ = 17,9034 rands)