Un ancien employé de Trump déclare au FBI que Trump a ordonné de déplacer des boîtes à Mar-a-Lago -rapport

Le témoignage du témoin clé, associé à des images de surveillance que le ministère de la Justice a également obtenues, représente certaines des preuves connues les plus solides à ce jour d'une possible obstruction à la justice par l'ancien président républicain.

Le FBI a effectué une perquisition approuvée par le tribunal le 8 août au domicile de Trump au domaine de Mar-a-Lago à Palm Beach, saisissant plus de 11 000 documents dont une centaine marqués comme classifiés.

L'employé qui travaillait à la résidence Mar-a-Lago de Trump en Floride coopérait avec le ministère de la Justice et a été interrogé à plusieurs reprises par des agents fédéraux, a rapporté le journal, citant des personnes familières avec la situation. Le témoin a d'abord nié avoir manipulé des documents sensibles et, lors de conversations ultérieures avec les agents, a admis avoir déplacé des boîtes à la demande de Trump, a rapporté le journal.

Le ministère de la Justice n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Un porte-parole de M. Trump a déclaré que l'administration du président américain Joe Biden avait "militarisé les forces de l'ordre".

"Tous les autres présidents se sont vus accorder du temps et de la déférence en ce qui concerne l'administration des documents, car le président a l'autorité ultime pour classer les documents, et quels matériaux doivent être classés", a déclaré Taylor Budowich, porte-parole de Trump, au journal.

Budowich a accusé le ministère de la Justice de divulguer des "informations trompeuses et fausses" aux médias.

L'enquête sur les documents est l'un des nombreux malheurs juridiques auxquels Trump est confronté alors qu'il envisage de se représenter à la présidence en 2024.

Le procureur général de l'État de New York a récemment intenté une action civile accusant Trump et trois de ses enfants adultes de fraude et de fausse déclaration dans la préparation des états financiers de la société immobilière familiale.

La Trump Organization doit également être jugée le 24 octobre pour des accusations de fraude fiscale dans l'État de New York.

Séparément en Géorgie, un grand jury du comté de Fulton enquête sur les efforts déployés par Trump pour renverser la défaite électorale de l'ancien président en 2020.