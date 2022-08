Un ancien employé de Twitter est condamné dans une affaire d'espionnage saoudien

Ahmad Abouammo, qui possède la double nationalité américaine et libanaise et qui, chez Twitter, a contribué à superviser les relations avec les journalistes et les célébrités au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, a été déclaré coupable après un procès de deux semaines et demie devant le tribunal fédéral de San Francisco.

Les jurés l'ont acquitté de cinq des onze chefs d'accusation auxquels il faisait face.

Les défenseurs publics fédéraux représentant Abouammo n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires. Twitter a refusé de commenter.

Les procureurs ont déclaré que Bader Al-Asaker, un proche conseiller du prince héritier d'Arabie saoudite Mohammed bin Salman, a recruté Abouammo pour qu'il utilise ses connaissances d'initié pour accéder à des comptes Twitter et déterrer des informations personnelles sur des dissidents saoudiens.

Ces comptes incluraient @mujtahidd, pseudonyme d'un agitateur politique qui a gagné des millions de followers sur Twitter lors des soulèvements du Printemps arabe en accusant la famille royale saoudienne de corruption et d'autres méfaits.

Les procureurs ont déclaré qu'Abouammo a reçu au moins 300 000 $ et une montre de luxe de 20 000 $ d'Al-Asaker, et a dissimulé l'argent en le déposant sur le compte d'un parent au Liban et en le faisant virer sur son propre compte aux États-Unis.

Les avocats de la défense ont fait valoir que le travail effectué par Abouammo chez Twitter faisait simplement partie de son travail.

Abouammo a également été reconnu coupable de fraude électronique et de fraude aux services honnêtes, de blanchiment d'argent et d'une accusation de complot.

"Le gouvernement a démontré, et le jury a trouvé, qu'Abouammo a violé une confiance sacrée pour garder les informations personnelles privées des clients de Twitter et a vendu des informations privées de clients à un gouvernement étranger", a déclaré le procureur américain Stephanie Hinds à San Francisco dans un communiqué.

Ali Alzabarah, un ancien collègue d'Abouammo également accusé d'avoir accédé à des comptes Twitter pour le compte de l'Arabie saoudite, a quitté les États-Unis avant d'être inculpé. Al-Asaker, le prince héritier saoudien et Twitter ne font pas partie des accusés.