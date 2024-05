Le Japon continuera probablement à intervenir pour soutenir le yen jusqu'à ce que le risque que les spéculateurs déclenchent une chute libre de la monnaie ait été éliminé, a déclaré un ancien fonctionnaire de la banque centrale qui a participé aux incursions de Tokyo sur le marché il y a dix ans.

Le yen a bondi jeudi suite à ce que les traders soupçonnent d'être le deuxième jour d'intervention après les mesures prises lundi pour enrayer les fortes baisses de la monnaie.

Le ministère japonais des finances a refusé de confirmer s'il était intervenu, laissant les marchés dans l'expectative quant à la possibilité d'une nouvelle intervention.

Atsushi Takeuchi, qui dirigeait la division des changes de la Banque du Japon lorsque Tokyo est intervenu en 2010-2012, a déclaré que le Japon était probablement intervenu sur le marché lundi en raison de la perte soudaine et importante subie par le yen sur une courte période ce jour-là.

"Si vous laissez sans surveillance un mouvement soudain de 2 à 3 yens en une seule journée, vous risquez de déclencher une chute libre du yen qui accroît l'anxiété sur le yen et l'économie en général", a déclaré M. Takeuchi.

En intervenant lorsque la baisse du yen s'accélère sur une courte période, les autorités peuvent maximiser l'impact psychologique en gardant les traders sur leurs gardes quant à la possibilité d'une nouvelle action, a-t-il ajouté.

"Les autorités continueront à intervenir aussi longtemps que nécessaire pour s'assurer qu'elles accomplissent leur mission, qui est d'empêcher les transactions spéculatives de provoquer une chute libre du yen", a-t-il déclaré à Reuters jeudi.

Les membres du Groupe des sept économies avancées, y compris les États-Unis, ne se plaindront probablement pas même si Tokyo continue d'intervenir, tant que les mesures sont axées sur la lutte contre les mouvements rapides et spéculatifs du yen, a-t-il ajouté.

M. Takeuchi a balayé les inquiétudes de certains acteurs du marché selon lesquelles il y avait des limites à l'utilisation par le Japon de ses réserves de change, d'une valeur de 1,29 trillion de dollars, pour intervenir, parce que certains de ses avoirs en bons du Trésor américain pourraient être difficiles à vendre.

"L'intérêt pour le Japon de détenir des réserves de change aussi importantes est de se préparer à des cas comme celui-ci, où il doit intervenir", a déclaré M. Takeuchi, soulignant que le gouvernement n'investissait pas dans des actifs à faible liquidité qui sont difficiles à vendre.

"Il est vrai que les autorités doivent être conscientes de l'impact sur le marché lorsqu'elles vendent des actifs pour financer une intervention. Mais le marché du Trésor américain est énorme, cela ne devrait donc pas poser de problème."

Historiquement, le Japon s'est surtout efforcé d'empêcher les fortes hausses du yen qui nuisaient à son économie tributaire des exportations. M. Takeuchi a participé à plusieurs interventions de vente de yens entre 2010 et 2012. Il est aujourd'hui chercheur en chef au Ricoh Institute of Sustainability and Business.

Selon la loi japonaise, la politique monétaire relève de la compétence du gouvernement, tandis que la BOJ agit en tant qu'agent du ministère des finances, qui décide du moment de l'intervention. (Reportage de Leika Kihara, édition de Tomasz Janowski)