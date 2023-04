Un ancien fonctionnaire soudanais de l'ère Bachir déclare que lui et d'autres ont quitté la prison et qu'ils se protégeront eux-mêmes

L'ancien fonctionnaire soudanais Ahmed Haroun, qui a servi sous Omar el-Béchir et qui est recherché par la Cour pénale internationale, a déclaré que lui et d'autres anciens fonctionnaires du gouvernement de M. el-Béchir avaient quitté la prison de Kober et qu'ils prendraient la responsabilité de leur propre protection, dans une déclaration diffusée sur la chaîne de télévision soudanaise Tayba TV mardi.

M. Haroun a également déclaré qu'il était prêt à se présenter devant le système judiciaire chaque fois qu'il fonctionnerait. Cette déclaration fait suite à des informations selon lesquelles des prisonniers de la prison de Kober, où sont détenus le président soudanais Omar el-Béchir et d'autres hauts responsables, auraient organisé une évasion en début de semaine. Il n'a pas été possible de savoir immédiatement si M. Bashir, qui a passé de longues périodes dans un hôpital militaire, se trouvait dans la prison.