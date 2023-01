Un ancien général de l'OTAN et un ex-premier ministre en tête de l'élection présidentielle tchèque

Le poste n'est pas assorti d'un pouvoir exécutif mais il dispose de pouvoirs importants pour nommer les premiers ministres, les chefs de la banque centrale et désigner les juges de la cour constitutionnelle. Les présidents ont également un droit de regard limité sur les affaires étrangères et sont les commandants en chef de l'armée.

N'importe lequel des trois principaux candidats - le général à la retraite Petr Pavel, le chef de l'opposition Andrej Babis qui a été premier ministre de 2017 à 2021, et le professeur d'économie Danuse Nerudova - serait probablement plus pro-occidental que Zeman, qui a promu des liens plus étroits avec la Chine et, jusqu'à l'invasion complète de l'Ukraine l'année dernière, avec la Russie.

Pavel, 61 ans, et Nerudova, 44 ans, sont fortement pro-occidentaux et soutiennent une aide militaire supplémentaire pour l'Ukraine ainsi que l'adoption de l'euro. Ils n'auraient pas de pouvoir de décision dans ces affaires mais pourraient fixer l'ordre du jour lors de consultations publiques et politiques.

L'homme d'affaires milliardaire Babis serait un changement moins important car il partage les relations chaleureuses de Zeman avec le Hongrois Viktor Orban, qui est en désaccord avec les partenaires de l'Union européenne sur la question de l'État de droit. Babis s'est également prononcé contre une augmentation de l'aide militaire tchèque à l'Ukraine.

L'actuel gouvernement de centre-droit qui décide de cette politique compte parmi les plus fervents partisans de Kiev à l'Ouest.

Pavel et Babis sont chacun en tête de deux des derniers sondages d'opinion, ce qui en fait les principaux candidats à la qualification pour un second tour attendu dans deux semaines.

Les sondeurs et les agences de paris ont donné à Pavel un avantage sur Babis pour le second tour, car il est susceptible d'attirer davantage de personnes votant pour les six autres candidats qui ne passeront pas ce premier tour.

L'électeur Filip Jurak a déclaré que Pavel était le seul choix possible pour lui. "Il parle bien, il a une expérience de la scène internationale", a déclaré M. Jurak, qui se préparait à voter dans une école de Prague. "Il est le candidat le plus approprié pour cette fonction représentative".

Nerudova et Pavel - chef du comité militaire de l'OTAN de 2015 à 2018 - ont été soutenus par le cabinet, tandis que Babis a présenté le vote comme une manifestation de mécontentement à l'égard de la réponse du gouvernement à l'inflation élevée et aux prix de l'énergie.

Avec le soutien de Zeman, Babis s'est engagé à faire pression sur le Cabinet pour qu'il fournisse davantage d'aide aux ménages, et à contrôler la coalition qui a la majorité dans les deux chambres du Parlement.

Ce message a plu à certains électeurs.

"On s'attend à ce qu'il y ait un peu d'équilibre par rapport au gouvernement", a déclaré Lubomir Hokr après avoir voté à Prague.

Les bureaux de vote devaient être ouverts de 8 heures (0700 GMT) à 14 heures (1300 GMT) samedi. Les résultats étaient attendus samedi après-midi.

