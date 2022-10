Un ancien gynécologue de l'UCLA reconnu coupable de 5 chefs d'accusation d'abus sexuels

Le verdict mitigé dans le procès pour abus sexuels du Dr James Heaps, 65 ans, qui a pris sa retraite en 2018 après plus de 30 ans à l'UCLA, a été annoncé dans un communiqué du bureau du procureur du comté de Los Angeles.

La sentence a été fixée au 17 novembre. Un procureur a déclaré que Heaps risque plus de deux décennies de prison d'État et doit s'enregistrer en tant que délinquant sexuel, selon le Los Angeles City News Service (CNS).

Le juge Michael Carter a déclaré un vice de procédure sur les neuf chefs d'accusation pour lesquels les jurés n'ont pas pu parvenir à un verdict unanime. Le bureau du procureur a déclaré qu'il n'avait pas encore pris de décision sur l'opportunité de déposer à nouveau ces chefs d'accusation.

Heaps, qui a nié tout acte répréhensible, a été jugé pour un total de 21 chefs d'accusation découlant d'accusations d'abus sexuels contre sept femmes entre 2009 et 2018.

Le jury de la Cour supérieure du comté de Los Angeles l'a reconnu coupable de trois chefs d'accusation d'agression sexuelle par fraude et de deux chefs d'accusation de pénétration sexuelle sur une personne inconsciente. Il a été déclaré non coupable de trois chefs d'accusation de coups et blessures sexuels par fraude, de trois chefs d'accusation de pénétration sexuelle d'une personne inconsciente et d'un chef d'accusation d'exploitation sexuelle d'un patient.

Le procès s'est terminé quelques mois après que l'UCLA ait conclu des accords consécutifs au début de l'année pour payer un total de 600 millions de dollars afin de régler deux procès civils pour abus sexuels intentés au nom de plus de 500 anciens patients de Heaps.

Une troisième affaire civile, un recours collectif devant un tribunal fédéral, a été réglée par l'université pour 73 millions de dollars l'année dernière.

Ces trois règlements n'atteignent pas le montant record de 852 millions de dollars que l'Université de Californie du Sud, une institution privée, a accepté de payer dans une affaire impliquant plus de 700 femmes qui ont déclaré avoir été abusées sexuellement par un ancien gynécologue de l'USC, le Dr George Tyndall.

Un règlement séparé de 215 millions de dollars dans le cadre d'un recours collectif fédéral découlant de l'affaire Tyndall et un ensemble de règlements individuels dans les tribunaux d'État d'un montant de 50 millions de dollars ont porté à 1,1 milliard de dollars l'ensemble des sommes versées par l'USC dans le cadre du scandale Tyndall.