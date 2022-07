Un ancien ingénieur de la CIA condamné dans l'affaire d'espionnage WikiLeaks

Les jurés du tribunal fédéral de Manhattan ont reconnu Joshua Schulte, 33 ans, coupable de huit accusations d'espionnage et d'une accusation d'obstruction concernant la fuite dite Vault 7.

Schulte s'était représenté lui-même lors du procès qui a duré un mois. Le jury a commencé à délibérer vendredi. Un procès antérieur s'était terminé par un vice de procédure en mars 2020 parce que les jurés étaient dans l'impasse sur les principaux chefs d'accusation.

"Aujourd'hui, Schulte a été condamné pour l'un des actes d'espionnage les plus effrontés et les plus dommageables de l'histoire américaine", en sapant les efforts des États-Unis pour combattre "les organisations terroristes et autres influences malignes" dans le monde, a déclaré le procureur américain Damian Williams à Manhattan dans un communiqué.

Les documents divulgués concernaient des outils logiciels que la Central Intelligence Agency utilisait pour surveiller des personnes en dehors des États-Unis, par des moyens tels que la compromission de smartphones et de téléviseurs connectés à Internet.

WikiLeaks a commencé à publier les documents divulgués en mars 2017.

Le ministère américain de la Justice a déclaré que Schulte, qui a démissionné de la CIA en novembre 2016, était motivé par la fuite de ces documents par dépit, car il était mécontent de la façon dont la direction le traitait.

Schulte a répliqué qu'il a été piégé et qu'il a servi de bouc émissaire pour la fuite en raison de ses problèmes avec la direction.

Il a été initialement arrêté en août 2017 pour des accusations non liées, et a été emprisonné depuis que la caution a été révoquée quatre mois plus tard.

Le ministère de la Justice a annoncé les accusations liées à WikiLeaks en juin 2018.

Le mois dernier, le ministre de l'Intérieur britannique a approuvé l'extradition du fondateur de WikiLeaks, Julian Assange, vers les États-Unis. Il fait face à des accusations criminelles fédérales en Virginie pour son rôle présumé dans la publication de documents militaires secrets en 2010.