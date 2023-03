L'ancien membre du Congrès américain Stephen Buyer a nié avoir échangé des informations privilégiées qu'il avait apprises en tant que consultant auprès de T-Mobile US Inc. avant sa fusion avec Sprint pour un montant de 23 milliards de dollars, lors de son procès pénal mercredi.

Buyer était un républicain de l'Indiana à la Chambre des représentants des États-Unis entre 1993 et 2011 avant de travailler comme consultant en entreprise.

Il est accusé d'avoir utilisé les informations de ses clients pour acheter des actions Sprint avant que la société de télécommunications ne soit rachetée par T-Mobile en 2018, et pour négocier en amont de la fusion imminente d'un autre client.

Témoignant devant le tribunal fédéral de New York, Buyer, qui était également avocat et colonel de réserve de l'armée américaine à la retraite, a nié avoir échangé des informations privilégiées sur l'une ou l'autre entreprise, affirmant qu'il s'était appuyé sur des recherches publiques.

"J'ai agi avec audace et détermination et j'ai acheté", a-t-il déclaré.

Il a déclaré au tribunal qu'il avait conclu que l'action Sprint était sous-évaluée et que la société était prête pour une fusion après avoir lu un rapport d'analyste d'avril 2018 qui indiquait que le principal actionnaire de Sprint, SoftBank, avait récemment augmenté sa participation dans la société de plusieurs centaines de millions de dollars.

Les procureurs allèguent que Buyer a appris d'un cadre de T-Mobile que la société était en négociation de fusion avec Sprint avant de commencer à négocier des actions Sprint.

Buyer a gagné plus de 100 000 dollars sur les transactions Sprint, et plus de 200 000 dollars sur les actions de Navigant Consulting Inc, qu'il a achetées avant que la société ne soit acquise par Guidehouse en 2019, selon les procureurs.

Le procès reprendra jeudi.