Un ancien policier de Minneapolis sera condamné par un tribunal fédéral dans l'affaire George Floyd

Le juge de district des États-Unis, Paul Magnuson, devait prononcer la sentence de Thomas Lane à 10 heures, heure locale, dans une salle d'audience fédérale à St. Paul. Il est accusé d'avoir privé Floyd de ses droits civils et sa conduite a causé sa mort.

Lane risquait une peine d'emprisonnement de 5 1/4 à 6 1/2 ans, selon les dossiers du tribunal.

Lane était l'un des quatre officiers qui sont intervenus dans une épicerie de Minneapolis le 25 mai 2020 et ont mis en garde à vue l'homme noir soupçonné d'avoir utilisé un faux billet de 20 $ pour acheter des cigarettes.

Au cours de la rencontre, l'ancien policier Derek Chauvin a coincé le Floyd menotté sous son genou pendant plus de neuf minutes, ce qui a entraîné sa mort.

L'incident, qui a été capturé sur une vidéo de téléphone portable, a entraîné des manifestations dans de nombreuses villes des États-Unis et du monde entier contre la brutalité policière et le racisme.

Lane, ainsi que ses collègues Tou Thao et Alexander Kueng, anciens policiers de Minneapolis, ont été reconnus coupables par un jury fédéral en février pour leur implication dans la mort de Floyd. Une date n'a pas encore été fixée pour la condamnation de Thao et Kueng.

Au cours du procès, les procureurs fédéraux ont fait valoir que les trois autres hommes savaient, de par leur formation et par "décence humaine élémentaire", qu'ils avaient le devoir d'aider Floyd alors qu'il suppliait pour sa vie avant de tomber mollement sous le genou de Chauvin.

Plus tôt en juillet, Chauvin a été condamné à 21 ans de prison pour avoir violé les droits civils de Floyd.

Chauvin a également été reconnu coupable de meurtre intentionnel au second degré, de meurtre au troisième degré et d'homicide involontaire au second degré lors d'un procès d'état en 2021. Il purge une peine de 22 ans et demi dans une prison du Minnesota pour cette condamnation.

En mai, Lane a plaidé coupable aux accusations de complicité d'homicide involontaire et a accepté une peine de trois ans de prison. Un procès d'État doit commencer en janvier pour les deux autres officiers.