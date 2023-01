Un ancien rebelle libérien cherche à faire annuler le jugement suisse sur les crimes de guerre

Alieu Kosiah, ancien commandant rebelle qui a combattu l'armée de l'ancien président libérien Charles Taylor dans les années 1990, a été condamné à 20 ans de prison en 2021 lors du tout premier procès pour crimes de guerre en Suisse. L'acte d'accusation a depuis été élargi pour inclure les crimes contre l'humanité - la première fois que ces accusations sont portées dans un procès suisse.

"Je voulais venir ici à cause de ce qu'il m'a fait", a déclaré une femme qui a donné son seul nom de Mama. Kosiah a été reconnu coupable de l'avoir violée lorsqu'elle avait 14 ans. "Je veux qu'il soit en prison", a-t-elle déclaré à Reuters à l'extérieur du tribunal. Elle témoignera dans une salle séparée.

Kosiah a salué les procureurs de l'État à son arrivée et a confirmé son identité en français à la cour. Invité à faire un commentaire par Reuters, il a été rapidement escorté par la police : "Vous allez pouvoir m'écouter, ne vous inquiétez pas", a-t-il dit.

Son avocat a nié les accusations et a précédemment fait valoir qu'il était mineur lorsqu'il a été recruté pour la première fois dans le conflit et qu'il n'était pas présent lorsque les crimes auraient été commis.

Kosiah a été arrêté en 2014 en Suisse, où il vivait en tant que résident permanent. Une loi suisse de 2011 permet de poursuivre les crimes graves commis n'importe où, en vertu du principe de compétence universelle.

Pendant les guerres successives du Liberia entre 1989 et 2003, des milliers de personnes ont été mutilées et violées lors d'affrontements impliquant des combattants drogués et des enfants soldats en maraude, enrôlés par les seigneurs de la guerre.

Contrairement à la Sierra Leone qui a connu sa propre guerre civile à la même époque et qui a ensuite organisé des procès pour crimes de guerre, aucune poursuite n'a eu lieu au Liberia. Les victimes qui témoignent dans le procès Kosiah ont toutes demandé l'anonymat par crainte de représailles. Certains seigneurs de la guerre occupent encore des postes influents dans le pays.

"Je suis confiant, mais c'est une affaire difficile", a déclaré Alain Werner, avocat suisse et directeur de Civitas Maxima qui représente les victimes. "Parfois, c'est juste leur parole contre la sienne et ce sont des choses qui se sont passées il y a 30 ans".

Outre Mama, six autres plaignants étaient présents au Tribunal pénal fédéral de Bellinzona mercredi, dont un homme qui a affirmé avoir vu l'accusé manger des tranches du cœur d'un homme.

Le procès en appel doit durer jusqu'au 3 février et un jugement final des trois juges est attendu plus tard dans l'année.

Si le tribunal décide que des crimes contre l'humanité ont été commis, la peine de 20 ans de Kosiah pourrait être portée à la prison à vie, selon les avocats.

Les observateurs espèrent que l'achèvement de cette affaire donnera le coup d'envoi à d'autres enquêtes suisses qui durent depuis des années et qui n'ont pas encore été portées devant les tribunaux, notamment une affaire de torture contre un ancien ministre gambien et une affaire de crimes de guerre contre un ancien chef de la junte algérienne.

Outre la Suisse, l'élan grandit en dehors du Liberia pour que justice soit rendue pour les atrocités commises en temps de guerre. En novembre, un ancien commandant rebelle libérien a été condamné à la prison à vie par un tribunal français et une cour d'appel finlandaise entend une affaire de crimes de guerre au Liberia.