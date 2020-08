Un appel à la désescalade en Biélorussie: Xavier Bettel a participé à la vidéoconférence des membres du Conseil européen

Le 19 août, les dirigeants de l'UE se sont réunis par vidéoconférence afin de discuter de la situation en Biélorussie à la suite de l'élection présidentielle du 9 août dernier.

L'UE suit les récents développements avec une inquiétude croissante. Sur base des rapports d'observateurs internationaux, arrivés à la conclusion que les élections n'étaient ni libres, ni équitables, l'UE a décidé de ne pas reconnaître les résultats.

Les membres du Conseil européen ont par ailleurs condamné la violence disproportionnée des autorités d'État contre des manifestants pacifiques et ont demandé la libération immédiate et sans condition des personnes détenues illégalement. L'UE imposera sous peu des sanctions à un nombre substantiel d'individus responsables de violences, de répression et de falsification des résultats des élections.

Pour apporter des solutions durables, les membres du Conseil européen invitent les autorités biélorusses à mettre immédiatement fin à toute violence et à entamer un dialogue national inclusif, soutenu par une société civile forte et des médias indépendants et libres. L'UE invite tous les États tiers à soutenir un tel processus pacifique et démocratique.

Dans son intervention, le Premier ministre a exprimé sa solidarité au peuple biélorusse dans sa lutte pour une démocratie forte: 'Les résultats des élections du 9 août et les violences qui ont suivi sont inacceptables. Cette répression devra cesser immédiatement. Nous soutenons le peuple biélorusse et nous ferons tout notre possible pour lancer un dialogue national inclusif basé sur les propositions de l'OSCE en Biélorussie. J'appelle tous les États tiers, y compris la Russie, à soutenir ce processus interne vers un changement démocratique.'

Les dirigeants de l'UE ont également discuté de la situation en Méditerranée orientale et des relations avec la Turquie. Le Conseil européen a décidé de revenir à ces questions lors de la prochaine réunion prévue à la mi-septembre. Les événements préoccupants au Mali ont également fait l'objet d'une discussion entre les chefs d'État ou de gouvernement.

Communiqué par le ministère d'État