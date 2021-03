Bourse de Paris : Un appel de marge qui pique un peu

L'heure du bilan trimestriel approche pour les indices boursiers mondiaux, qui ont pour une grand majorité poursuivi leur ascension en début d'année, jusqu'à rallier pour une partie d'entre eux des niveaux supérieurs à ceux qu'ils affichaient avant le premier confinement. En France, le CAC40 s'adjuge un peu moins de 8% depuis le 1er janvier, ce qui le place parmi les bons élèves 2021.

Je parlais la semaine dernière de petites et de grandes histoires sur les marchés pour expliquer grosso modo que les actions évoluent selon une toile de fond parfois entrecoupée d'événements inattendus, dont les plus importants viennent s'ajouter à la toile précitée. Quant aux autres, ils sont généralement assez vite oubliés. L'actualité me permet d'apporter deux nouvelles illustrations à ces soubresauts financiers.

D'abord, le porte-conteneurs Ever Given, qui bloquait le canal de Suez, a été remis à flot, grâce aux moyens humains déployés et au coup de pouce mère-nature, en l'espèce un coefficient de marée favorable. Après six jours d'embouteillage, les 370 navires qui attendaient de pouvoir franchir le canal vont progressivement reprendre leur route. Le blocage du canal paralyse environ 25% du commerce entre l'Europe et l'Asie, selon les spécialistes. Le contournement de l'Afrique prend 7 à 10 jours à un voyage de 30 jours environ. Fort heureusement, la paralysie n'aura pas duré plus d'une semaine, ce qui n'empêchera pas les infrastructures portuaires et logistiques d'être fortement mises à contribution dans les jours qui viennent pour gérer cet afflux massif. Le scénario économique le plus défavorable semble en tout cas écarté.

L'autre événement qui fait jaser sur les marchés depuis vendredi est la vague de vente de blocs d'actions réalisée par Goldman Sachs et d'autres banques (Crédit Suisse et Morgan Stanley apparemment) pour le compte d'un client. Des placements à prix cassés qui ont par exemple fait s'effondrer de 27% ViacomCBS ou Discovery. Mais qui était le vendeur, se sont demandés pendant plusieurs heures les non-initiés ? Ces mouvements n'ont toutefois pas déstabilisé les marchés pour l'instant, signe d'une confiance particulièrement élevée des investisseurs, qui en d'autres temps se seraient émus des sommes en jeu.

Quelques heures plus tard, on apprenait que le fonds spéculatif Archegos, lié au sulfureux financier Bill Hwang, était probablement le mystérieux vendeur. Bloomberg révèle ce matin que le fonds aurait été forcé par ses prêteurs de solder plus de 20 Mds$ de positions, en décrivant l'opération comme étant "l'un des plus gros appels de marge de tous les temps". Hwang, condamné par le passé pour délit d'initiés dans le dossier Tiger Asia Management, était apparemment un adepte des opérations à très gros effet de levier. On ne connaît pas encore les raisons pour lesquelles les banques se sont ruées à ce point à la vente sur le marché. En tentant de réduire à vitesse grand V leur exposition, elles ont en tout cas provoqué un sacré bazar.

Je ne m'avance pas trop ce matin sur les explications car les informations sont souvent de deuxième ou de troisième main, même si les sources sont sérieuses. Notez quand même que Bloomberg taille des croupières à Goldman Sachs en rappelant que la banque refusait de travailler avec Bill Hwang jusqu'en 2018 en raison de son passé. Mais l'investisseur n'était manifestement plus tricard. On retrouve aussi le Crédit Suisse dans ce dossier, qui se serait sans doute bien passé d'une nouvelle publicité négative après l'affaire Greensill. La banque suisse vient d'annoncer qu'elle aurait probablement à subir des pertes à cause de "la liquidation de positions d'un hedge fund basé aux Etats-Unis". Même explication pour Nomura, dont le titre décroche ce matin de 16% à Tokyo pour des raisons identiques.

Force est de constater que ni le porte-conteneurs ni Archegos n'ont l'air de préoccuper outre mesure les marchés ce matin, avec des indicateurs avancés hésitants mais sans plus en Europe ce matin. Après les nouveaux pics du S&P500 et du Dow Jones vendredi, les "futures" américains sont en revanche orientés en baisse à l'heure où j'écris ces lignes.

Les temps forts économiques du jour

Il n'y aura aucun indicateur macroéconomique majeur aujourd'hui.

L'euro reste sous pression à 1,1778 USD. L'once d'or recule à 1727 USD. Le pétrole perd 2% à 63,25 USD le Brent et 59,61 USD le WTI. Le rendement de la dette américaine atteint 1,65% sur 10 ans. Le Bitcoin perd 1 % après être remonté à 55 000 USD.

Les principaux changements de recommandations

Actualités des sociétés

En France

Annonces importantes

Total suspend la reprise du chantier de Mozambique LNG.

Stellantis suspend la production dans cinq de ses usines nord-américaines à cause des pénuries de semiconducteurs.

Un rapport critique les conséquences d'une cession de Lapeyre (Saint-Gobain) à Mutares.

UMG (Vivendi) obtient une ligne de financement de 3 Mds€ auprès d'un syndicat bancaire.

Le patron d'Ardian Infrastructure "assez confiant" sur un compromis dans le dossier Veolia / Suez.

Des salariés d'Air France manifestent contre la fermeture des bases de province.

Icade signe une première acquisition en Espagne pour sa Foncière Santé.

Neovacs lève 2 M€ via ses OCEANE BSA.

Réalités, Delfingen, Idsud, OSE Immuno, ADLPartner, CS Group ont publié leurs comptes.

Dans le monde

Annonces importantes

Masmovil lance une OPA amicale sur Euskaltel à 11,17 EUR l'action.

La banque japonaise Nomura sombre de 16% à Tokyo ce matin, après avoir signalé une perte potentielle de 2 Mds$ pour sa filiale américaine, perte probablement liée à l'affaire des ventes de blocs de vendredi aux Etats-Unis.

Allianz regarderait le dossier Hartford Financial Services après l'offre de rachat de Chubb, a appris Bloomberg.

The Boeing Company a repris les livraisons de son B787 Dreamliner.

Atlantia devrait obtenir une meilleure offre de la part du consortium CDP pour Autostrade.

L'ANSM confirme un risque de thrombose rare avec le vaccin Covid d'AstraZeneca.

Cazoo serait proche d'une entrée en bourse via une fusion avec le SPAC Ajax I, selon Sky News.

Marc Desrayaud, nouveau CEO du groupe Mikron.

Principaux résultats des sociétés attendus. Tsingtao Brewery, Pershing Square…