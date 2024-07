L'artiste nigérian Fola David vise le record Guinness du plus grand dessin réalisé par un individu, après avoir passé six jours sur son œuvre dans un stade de la capitale commerciale Lagos.

Fola David, qui est également médecin, a déclaré que son œuvre de 1 050 mètres carrés intitulée "Unité dans la diversité", qui représente deux mains géantes tenant la carte du Nigeria, avait pour but de mettre en valeur l'héritage culturel du pays.

Le Nigeria, la nation la plus peuplée d'Afrique, se compose d'environ 250 groupes ethniques, répartis à parts à peu près égales entre musulmans et chrétiens, et les frictions ethniques sont fréquentes.

"Notre diversité devrait être perçue comme quelque chose qui nous unit, qui nous renforce, plutôt que comme quelque chose qui devrait créer un fossé entre nous", a déclaré M. David après avoir achevé son travail dimanche soir.

L'organisme Guinness World Record a été informé et devra certifier son œuvre s'il veut dépasser le record établi en 2021 par l'artiste indien Ravi Soni, qui a dessiné une œuvre de 629,98 mètres carrés.