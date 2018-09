Un assistant intelligent équipera les véhicules du Groupe PSA dès 2020 grâce à Soundhound

Regulatory News:

Cette nouvelle génération d’assistant vocal permettra aux clients des marques Peugeot (Paris:UG), Citroën, DS, Opel et Vauxhall de dialoguer naturellement avec leur véhicule.

L’assistant personnel pourra, lui-même, trouver un restaurant répondant à plusieurs critères (ex. ouvert le dimanche en soirée), activer les fonctions de la voiture ou encore lancer les services connectés. Une seule commande vocale pourra permettre de régler à la fois, la température, la ventilation et l’orientation de la climatisation.

D’ici 2 ans, le Groupe PSA déploiera la meilleure expérience conversationnelle du marché afin d’apporter toujours plus de fluidité et de rapidité d’interaction aux utilisateurs. Par sa simplicité d’utilisation, cet assistant vocal facilitera la vie à bord des utilisateurs et contribuera à plus de sécurité.

