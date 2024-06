Des bombes guidées russes ont frappé un immeuble d'habitation dans la deuxième ville d'Ukraine, Kharkiv, samedi, tuant trois personnes, en blessant 29 autres et incitant le président Volodymyr Zelenskiy à demander davantage d'aide aux alliés de Kiev.

Des photos mises en ligne montrent des parties d'un immeuble en ruines, avec des fenêtres brisées, des balcons en miettes et des gravats éparpillés autour d'un cratère au sol.

Le ministre de l'intérieur, Ihor Klymenko, a fait état de trois morts et de 29 blessés lors de l'attaque survenue en milieu d'après-midi. Le gouverneur de la région, Oleh Syniehubov, a déclaré que deux enfants figuraient parmi les blessés et que quatre d'entre eux se trouvaient dans un état grave.

"Cette terreur russe par le biais de bombes guidées doit être stoppée et peut être stoppée", a écrit M. Zelenskiy sur Telegram.

"Nous avons besoin de décisions fortes de la part de nos partenaires pour nous permettre d'arrêter les terroristes russes et l'aviation militaire russe là où ils se trouvent.

M. Syniehubov a déclaré que les opérations de sauvetage se poursuivaient. D'autres cibles civiles ont également été touchées et les transports publics ont été interrompus.

Le maire Ihor Terekhov a déclaré qu'il y avait eu quatre frappes.

Kharkiv se trouve à environ 30 km de la frontière russe. Cette ville d'environ 1,3 million d'habitants a souvent été la cible d'attaques russes en près de 28 mois de guerre.

La Russie a de plus en plus recours à ces bombes, relativement peu coûteuses, larguées à distance et présentant moins de risques pour ses forces.