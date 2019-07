Un attentat fait huit morts à l'entrée d'un campus de Kaboul

(.)

KABOUL, 19 juillet (Reuters) - Un attentat à la bombe a fait huit morts et 33 blessés vendredi à l'entrée d'un campus universitaire de Kaboul où des étudiants étaient rassemblés avant un examen, ont rapporté les autorités afghanes.

Aucune revendication n'a été formulée. Quelques heures plus tôt, un double attentat à la voiture piégée revendiqué par les taliban avait fait 12 morts et plus de 80 blessées à Kandahar, dans le sud de l'Afghanistan.

Une deuxième bombe découverte près de la première a été désamorcée, ajoute la police. (Abdul Qadir Sediqi, Jean-Philippe Lefief et Eric Faye pour le service français)