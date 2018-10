Un attentat suicide fait 13 morts dans l'est de l'Afghanistan

(Actualisé avec revendication de l'EI)

JALALABAD, Afghanistan, 2 octobre (Reuters) - Un attentat suicide a fait 13 morts et une trentaine de blessés mardi lors d'une réunion électorale dans la province de Nangarhar, dans l'est de l'Afghanistan, ont annoncé les autorités qui craignent que le bilan ne s'alourdisse.

La campagne pour les élections législatives du 20 octobre a débuté vendredi et les services de sécurité ont mis la population en garde contre les risques d'attentats.

La réunion visée par le kamikaze se tenait dans le district de Kama, près de Jalalabad, chef lieu de la province. Environ 250 personnes étaient présentes.

L'attentat a été revendiqué par les djihadistes de l'Etat islamique, via Amaq, leur organe de propagande, qui fait état de 35 morts et d'une cinquantaine de blessés. (Ahmad Sultan et Abdul Qadir Sediqi; Guy Kerivel et Jean-Philippe Lefief pour le service français)