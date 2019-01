Un atterrissage en douceur pour les Etats-Unis en 2019, selon Neuberger Berman

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Selon les prévisions de Neuberger Berman, la croissance du PIB américain ralentira, passant de 3,5 % à environ 2 ou 2,5 % en 2019, et certains des risques associés au différend commercial entre les États-Unis et la Chine s’estomperont. La société de gestion indépendante détenue par ses salariés estime que les salaires américains continueront d'augmenter, ce qui réduira les bénéfices des sociétés, mais l'effet inflationniste sera partiellement compensé par la baisse des prix des matières premières.Tout cela contribuera à limiter le rallye du dollar initié l'an dernier et à modérer les conditions de liquidité à l'échelle mondiale, et devrait favoriser à nouveau une convergence des taux de croissance du reste du monde avec ceux des États-Unis.