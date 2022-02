Un autre monde ? Les actifs virtuels à l'abri du refroidissement de l'appétit pour le risque, pour l'instant

Les actifs liés aux métavers, tels que les monnaies utilisables dans les mondes virtuels et les NFT représentant des terres virtuelles, n'ont subi qu'un léger revers en raison de la baisse de l'appétit pour le risque en janvier, tandis que le marché plus large des biens numériques a vu ses volumes augmenter.

Le changement de nom de Facebook en Meta Platforms Inc s'est avéré être un moteur d'investissement dans le métavers plus important que les conditions générales des marchés financiers.

Les jetons non fongibles (NFT) ont gagné en popularité l'année dernière et cette croissance ne montre aucun signe de ralentissement, les ventes sur la plus grande place de marché, OpenSea, ayant atteint un record de 5 milliards de dollars en janvier, alors même que le Nasdaq, très axé sur la technologie, affichait sa plus forte baisse mensuelle depuis 2018.

Les NFT sont un actif cryptographique de niche qui utilise la blockchain pour enregistrer la propriété de fichiers numériques tels que des images et des vidéos. Certains passionnés les considèrent comme une partie intégrante d'une version largement hypothétique d'Internet, appelée le "métaverse", où des biens tels que des terrains virtuels, des vêtements et des œuvres d'art pourraient être détenus en tant qu'actif cryptographique.

Un petit nombre d'enthousiastes est à l'origine de la croissance des volumes. Au cours du mois dernier, il y avait environ 400 000 portefeuilles actifs sur les marchés NFT de la blockchain ethereum, selon l'organisme de suivi du marché NonFungible.com - et une personne peut posséder plusieurs portefeuilles, ce qui fait des données sur le volume un indicateur peu fiable de la demande.

(GRAPHIQUE : Les ventes de NFT atteignent un nouveau record historique -

JETONS DU METAVERSE

Lorsque la perspective d'une hausse des taux de la Réserve fédérale américaine a effrayé les investisseurs à la fin du mois de janvier en raison de la montée en flèche de l'inflation, le bitcoin a également chuté, ce qui va à l'encontre de la théorie selon laquelle cette cryptomonnaie très volatile pourrait servir de réserve de valeur, comme l'or.

Les métavers basés sur la blockchain, tels que The Sandbox et Decentraland, ont leurs propres cryptomonnaies, que les joueurs peuvent utiliser pour acheter des biens tels que des terrains ou des "vêtements" pour leurs avatars.

Les monnaies les plus populaires liées aux métavers, le "MANA" de Decentraland et le "SAND" de The Sandbox, sont très volatiles, mais semblent être davantage guidées par le sentiment des entreprises entourant les métavers que par les banques centrales.

Bien qu'elles aient baissé en ligne avec d'autres actifs risqués, ce mouvement est faible par rapport au pic massif qu'elles ont connu fin 2021 après le changement de nom de Facebook, suscitant une nouvelle vague d'intérêt pour les investissements liés aux métavers.

Les pièces du Metaverse ont connu une croissance astronomique pendant la pandémie : la pièce "AXS" du jeu Axie Infinity a augmenté d'environ 3 000 % au cours de l'année écoulée, à 61,03 dollars contre 1,97 dollar à la même époque l'année dernière, selon les données de CoinGecko.

(GRAPHIQUE : Les pièces de monnaie du Metaverse subissent une légère baisse en janvier -

L'IMMOBILIER VIRTUEL

Combien vaut un terrain virtuel ?

Le prix d'un NFT représentant une unité de terrain dans les mondes virtuels basés sur la blockchain a également bondi l'année dernière, les investisseurs comparant la ruée vers une parcelle de terrain bien placée à la façon dont les gens achetaient des noms de domaine dans les premiers jours d'Internet.

Pourtant, depuis fin 2021, la croissance des prix s'est effondrée. La semaine dernière, le prix moyen d'un terrain à Decentraland était de 18 268 dollars, selon NonFungible.com, alors qu'il avait atteint un pic de 21 405 dollars en novembre de l'année dernière.

"Il y a plus d'acheteurs de terrains virtuels cette année que par le passé, mais la pression de vente est forte et beaucoup ont acheté trop cher l'année dernière. C'est un défi de vendre avec un bénéfice sur le marché actuel", a déclaré un investisseur NFT de longue date connu sous le nom de Trislit, qui estime que son portefeuille de terrains virtuels vaut environ 900 000 dollars.

Le nombre de ventes de terrains NFT a fluctué entre 1 000 et 2 000 par semaine jusqu'à présent cette année.

"La chute des prix a fait baisser la valeur de liquidation de mon portefeuille de manière assez significative", a déclaré M. Trislit. "Mais comme je n'ai pas l'intention de vendre de sitôt, je n'ai pas ressenti le choc personnellement."

(GRAPHIQUE : Les prix de l'immobilier virtuel baissent - https://fingfx.thomsonreuters.com/gfx/mkt/xmpjojmzkvr/Virtual%20real%20estate%20prices%20slip%20after%20late%202021%20peak.png)

(GRAPHIQUE : Le volume des ventes de biens immobiliers virtuels varie -