Un avion Swiss a perdu des pièces de moteur au-dessus de la France

Paris (awp/ats/afp) - Un Airbus A220 de la compagnie aérienne Swiss a perdu des pièces de moteur au-dessus de la France en juillet dernier, a indiqué mercredi le Bureau français d'enquêtes et d'analyses (BEA). L'incident a eu lieu alors que l'appareil survolait l'Yonne (nord-est).

L'incident, qualifié de "grave", s'est produit le 25 juillet sur un A220-300 de la compagnie Swiss reliant Genève à Londres. Une panne sur le moteur gauche a conduit l'équipage à dérouter l'avion vers l'aéroport Paris Charles-de-Gaulle où il s'est posé sans encombre. Aucun des 116 passagers et 5 membres de l'équipage n'a été blessé et l'appareil a subi des "dommages mineurs". Swiss a confirmé à Keystone-ATS l'incident, sans fournir de plus amples détails.

Les pièces du moteur "seraient tombées dans une zone boisée non habitée proche des communes de Perrigny-sur-Armançon et de Cry", selon le BEA. La région se situe en Bourgogne-Franche-Comté. C'est un examen du moteur qui a révélé que celui-ci avait perdu certaines pièces du compresseur basse pression. Ces pièces en titane "ne devraient pas excéder une longueur de 30 cm", selon le BEA.

Ce dernier a lancé un appel à témoins pour retrouver les pièces de moteur. C'est la première fois que cet organisme chargé de déterminer les causes et circonstances d'un incident ou accident aérien recourt à ce procédé pour retrouver une pièce d'avion, a précisé un de ses représentants. Le BEA a lancé cet appel à témoins "au nom du NTSB", son homologue américain chargé de l'enquête parce que le moteur Pratt & Whitney en cause est de conception américaine.

Il est "très rare" qu'un appareil perde des pièces de moteur en vol, selon le BEA. Le 30 septembre 2017, une partie d'un des réacteurs de l'A380-800 assurant une liaison entre Paris et Los Angeles s'était décrochée en plein vol, au-dessus du Groenland. Une pièce d'environ 150 kg provenant de ce moteur a récemment été retrouvée sous 4 mètres de neige et de glace, au milieu d'une crevasse.

ats/al