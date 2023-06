Un avion d'Air India reliant Delhi à San Francisco a été contraint de se dérouter et d'atterrir sur un aérodrome de l'Extrême-Orient russe après avoir rencontré un problème technique avec l'un de ses moteurs, a annoncé la compagnie aérienne mardi.

Les 216 passagers à bord se voient proposer un soutien au sol et se verront proposer d'autres options pour atteindre leur destination dans les plus brefs délais, a indiqué Air India, ajoutant que l'avion transportait également un équipage de 16 personnes.

L'autorité russe de l'aviation a déclaré qu'elle vérifiait l'état technique de l'avion après son atterrissage à l'aéroport de Magadan et qu'elle était prête à autoriser la compagnie aérienne à faire atterrir un avion de réserve supplémentaire si nécessaire.

"Actuellement, la question du séjour et de l'hébergement des passagers est résolue par les autorités frontalières, douanières et régionales", a déclaré Rosaviatsia.

L'aéroport de Magadan, ville portuaire située sur la mer d'Okhotsk, dans l'Extrême-Orient russe, n'a pas répondu à une demande de commentaire.

Le déroutement du Boeing 777 à fuselage large intervient un jour après que le chef de la plus grande compagnie aérienne du monde a fait part de ses inquiétudes quant à la sécurité des compagnies aériennes qui traversent l'espace aérien russe avec des citoyens américains à leur bord.

"Que se passera-t-il si une compagnie aérienne atterrit en Russie avec à son bord d'éminents citoyens américains ? C'est une crise potentielle qui se prépare", a déclaré lundi Scott Kirby, PDG de United Airlines.

"Je pense que nous devrions résoudre ce problème avant que la crise ne se produise.

Air India a déclaré qu'elle ne pouvait pas donner de détails sur les passagers.

La Russie a interdit aux compagnies aériennes américaines et à d'autres transporteurs étrangers d'utiliser son espace aérien en représailles à l'interdiction par Washington des vols russes au-dessus des États-Unis en mars 2022, après l'envoi par Moscou de troupes en Ukraine.

Cependant, Air India et certains transporteurs basés dans le Golfe, chinois et africains continuent de survoler la Russie, ce qui raccourcit les temps utiles et rend les rivaux américains peu compétitifs.

En février, des sénateurs américains ont demandé à l'administration Biden d'empêcher les compagnies aériennes chinoises et d'autres transporteurs non américains de survoler la Russie sur les routes américaines.

Reuters a rapporté la semaine dernière que les compagnies aériennes chinoises évitaient de survoler l'espace aérien russe lors de quatre vols nouvellement approuvés au départ et à destination des États-Unis.

La Maison Blanche et GE, qui fabrique les moteurs du Boeing 777, n'ont pas fait de commentaires dans l'immédiat.