Un avocat radié de Caroline du Sud est jugé pour la mort de sa femme et de son fils

Richard "Alex" Murdaugh, 54 ans, a été inculpé par un grand jury en juillet pour deux chefs d'accusation de meurtre et deux chefs d'accusation de possession d'une arme en rapport avec la fusillade de sa femme, Maggie, 52 ans, et de Paul, 22 ans, le plus jeune de leurs deux fils, sur la propriété familiale en juin 2021.

Le jury de 12 personnes et six suppléants ont prêté serment mercredi par le juge Clifton Newman de la Cour de circuit, et les déclarations d'ouverture devaient commencer à 15 heures.

Murdaugh, le descendant d'une influente famille de juristes de Caroline du Sud, a plaidé non coupable aux accusations de meurtre. Décidant de ne pas appliquer la peine de mort, les procureurs de l'État demandent une peine de prison à vie sans libération conditionnelle.

Murdaugh fait également l'objet de poursuites séparées pour des douzaines de crimes financiers et liés à la drogue, y compris un plan présumé pour se faire tuer afin que son fils aîné, Buster, puisse toucher une indemnité d'assurance de 10 millions de dollars.

Le procès se déroule au tribunal du comté de Colleton à Walterboro, une ville rurale endormie située à 80 km à l'ouest de Charleston dans une région de basse altitude de la Caroline du Sud sur laquelle la famille Murdaugh a exercé un immense pouvoir judiciaire et politique.

De 1920 à 2006, les membres de la famille ont été les principaux procureurs d'un district de cinq comtés, dont Colleton. Avant ses récents ennuis, Murdaugh était un éminent avocat spécialisé dans les dommages corporels dans l'État.

Les procureurs ont déclaré que Murdaugh avait tué sa femme et son enfant pour susciter la sympathie et détourner l'attention de ses crimes financiers, un motif présumé qui, selon les avocats de Murdaugh, n'a aucun sens.

Après le procès pour meurtre, Murdaugh devra faire face à plus de 100 autres accusations criminelles, allant du trafic de drogue aux allégations selon lesquelles il aurait volé près de 9 millions de dollars à des clients et à d'autres avocats.