L'ancien directeur général d'une banque autrichienne peut être extradé vers les États-Unis dans le cadre d'une affaire de corruption et de blanchiment d'argent impliquant la société de construction brésilienne Odebrecht, a décidé un tribunal londonien lundi.

Peter Weinzierl, ancien directeur général de la Meinl Bank, rebaptisée par la suite Anglo Austrian AAB Bank, est accusé d'avoir contribué au blanchiment de centaines de millions de dollars dans le cadre d'un système impliquant l'utilisation de caisses noires pour corrompre des fonctionnaires.

Le ressortissant autrichien, âgé de 57 ans, nie les faits qui lui sont reprochés et s'est opposé à son extradition pour un certain nombre de raisons, notamment parce qu'il a été "attiré" en Grande-Bretagne en mai 2021 par un prétendu agent américain chargé de l'application de la loi dans le but de l'arrêter.

Mais le juge Paul Goldspring a rejeté la contestation de l'extradition de Weinzierl, déclarant dans une décision écrite lundi que Weinzierl n'avait pas été attiré en Grande-Bretagne.

David Peck, l'avocat de Weinzierl, a déclaré dans un communiqué que Weinzierl avait l'intention de faire appel de la décision, la décrivant comme "un nouvel exemple de la soumission des tribunaux britanniques aux autorités américaines qui abusent de la législation de ce pays en matière d'extradition".

M. Weinzierl est inculpé à New York pour son rôle présumé dans un vaste système de fraude et de corruption impliquant Odebrecht, qui a changé de nom en 2020 pour devenir Novonor SA, après que son nom soit devenu synonyme de corruption.

Odebrecht a admis avoir versé des pots-de-vin à des gouvernements dans toute l'Amérique latine pour l'aider à bâtir son vaste empire de la construction.

En 2016, Odebrecht et sa société mère, Braskem, la plus grande entreprise pétrochimique du Brésil, ont accepté de payer au moins 3,5 milliards de dollars pour régler les accusations de corruption portées par des régulateurs américains, brésiliens et suisses.