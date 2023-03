Parole d'évangile ? Le patron de la Fed d'Atlanta à revigoré le marché américain hier en adoptant un ton plus conciliant que prévu. Du coup, les investisseurs entrevoient déjà un bilan hebdomadaire positif. Il faudra pour cela surmonter quelques écueils sur la séance du jour, notamment la dernière série de statistiques hebdomadaires. Pendant ce temps, les cryptomonnaies s'offrent un nouveau drame et la Chine fourbit ses armes avant l'annonce de nouveaux objectifs économiques.

Le 3 mars m'a tout l'air d'être une mauvaise journée pour les auteur(e)s, puisque je découvre ce matin que George Pérec, Marguerite Duras, Hergé et Léo Malet ont disparu un 3 mars. Mais pour les investisseurs, on dirait que l'édition 2023 s'annonce assez bien, au lendemain d'une séance déjà favorable. Car les marchés boursiers se sont redressés hier, malgré de nouvelles statistiques préoccupantes pour la trajectoire des prix, la hantise du moment pour tout le monde et peut-être plus encore pour les financiers. En Europe, l'inflation de la zone euro pour le mois de février a confirmé les craintes entrevues lors de l'annonces des chiffres français et allemand : les prix ont évolué moins favorablement que prévu, ce qui renforce l'hypothèse d'un tour de vis musclé de la BCE en mars. Aux Etats-Unis, ce sont les chiffres de l'emploi et des salaires qui ont un peu ébranlé les financiers en ajoutant des arguments en faveur des tenants d'une politique monétaire encore plus restrictive.

Mais le salut est finalement venu de Raphael Bostic, le président de la Fed d'Atlanta, qui a joué les colombes, ce qui est un brin cocasse dans une ville où la franchise de football américain s'appelle les faucons. Je sais, je m'amuse d'un rien. En tout cas dans un commentaire publié sur le site de l'institution, le banquier central a souligné que l'inflation reste certes trop élevée mais qu'elle est domptable avec des hausses de taux modérées (c’est-à-dire des tours de vis de 25 points de base) et sans aller trop haut. Exactement le genre de truc que le marché veut entendre, même si Bostic n'a pas de droit de vote cette année lors des décisions sur les taux. Il a cité une zone plafond de 5 à 5,25% pour les Fed Funds, alors que les taux sont actuellement de 4,50 à 4,75%. Les derniers pronostics du marché s'étaient durcis en envisageant un pic plus élevé, au moins 5,5%. L'intervention de Bostic a fait passer le curseur très versatile du moral du marché de la zone rouge à la zone verte. Une fois de plus, tout ça se joue à peu de choses. Le seul truc qui cloche, c'est que les rendements US n'ont pas vraiment suivi la détente, ou alors assez modérément au regard de leur hausse récente, avec un 10 ans qui affiche un taux de 4,03%.

Ce qui n'a pas empêché le marché action d'acheter la nouvelle, et assez puissamment. Le S&P500 a repris 0,8%, le Nasdaq 100 près de 0,9% et le Dow Jones 1,05%. Voir le vieil indice sur la plus haute marche du podium a de quoi interpeler les plus affûté(e)s d'entre vous, mais cela s'explique par l'envolée de 11,5% de Salesforce, qui pèse lourd dans un indice limité à 30 titres. L'éditeur de logiciels a pris tout le monde à contrepied avec des résultats bien plus robustes que prévu.

Quant à l'Europe, c'est bien connu, elle ne baisse plus en 2023. Les indices avaient d'ailleurs tous choisi de progresser avant l'épisode Bostic, ce qui a valu des gains de 0,15% au DAX, de 0,7% au CAC40 et de 1% au SMI. Seule exception de la journée, le marché belge qui s'est retrouvé en baisse de 0,6%. Comme pour le Dow Jones, une valeur a fait la tendance, ArgenX, sur une baisse de 6,6%. La biotech, dont les résultats ont déçu, pèse en effet plus de 12% du Bel20.

La fin de semaine est aussi dominée sur les marchés financiers par un nouvel indicateur macroéconomique solide en Chine, cette fois du côté des directeurs d'achats du secteur des services, avec un indice PMI Caixin en vive hausse à 55 points, ce qui signifie que la fin de la politique zéro covid redonne de l'allant à l'économie. Les indicateurs PMI publiés cette semaine sont bienvenus, parce que les investisseurs commençaient à se demander si la Chine redémarrerait un jour. Ils pourront d'ailleurs jauger des ambitions de Pékin assez vite avec la double session annuelle du parlement chinois (assemblée nationale populaire d'un côté et conférence consultative du peuple) , durant laquelle seront communiqués les objectifs économiques 2023 du pays (probablement le 4 mars).

Dans un tout autre registre, les cryptomonnaies ont pris une bonne gifle hier soir avec l'explosion en vol de Silvergate Capital, dont le titre s'est effondré de 58% à Wall Street après l'annonce d'un report de ses comptes et d'un risque non-négligeable de défaillance. Le groupe chapeaute Silvergate Bank, un établissement financier spécialisé dans les cryptomonnaies. Un autre acteur du secteur risque donc de mordre la poussière, ce qui a fait perdre 1000 USD en ligne droite au bitcoin, qui se négocie ce matin 22 400 USD environ.

Sur l'agenda du jour, encore quelques résultats de valeurs moyennes, notamment des entreprises un peu cabossées comme la compagnie aérienne allemande Lufthansa ou le groupe de géophysique français CGG. Hier soir, Salvatore Ferragamo, Universal Music et Hewlett Packard Enterprise ont aussi annoncé leurs résultats. Aux dernières rumeurs, Microsoft pourrait décrocher le feu vert des autorités européennes pour racheter Activision au prix de nombreuses concessions. Enfin, les investisseurs auront probablement les yeux rivés sur l'indice ISM des services aux Etats-Unis à 16h00, après une mise en bouche assurée par les indicateurs PMI des services des grandes économies tout au long de la journée.

La fin de semaine est très positive en Asie Pacifique, après plusieurs séances hésitantes. Le Nikkei 225 japonais gagne 1,56%, le KOSPI coréen 0,3% et le SENSEX indien 1,4%. A Hong Kong, le Hang Seng reprend 1% et le CSI300 s'offre un gain de 0,3% en Chine continentale. Les indicateurs avancés européens sont haussiers. Le CAC40 a démarré la séance en hausse de 0,5% à 7321 points.

Les temps forts économiques du jour

On fait le plein d'indicateurs PMI des services aujourd'hui, avec la seconde lecture de février pour les principales économies, dont la zone euro (10h00) et les Etats-Unis (15h45), où l'on suivra aussi l'ISM des services à 16h00, que les Américains préfèrent au PMI. Tout l'agenda ici. L'indice PMI Caixin des services pour la Chine est monté à 55 points, au-dessus de la lecture initiale et bien ancré en zone d'expansion.

L'euro est reparti en baisse à 1,061 USD. L'once d'or remonte à 1837 USD. Le pétrole est stable, avec un Brent de Mer du Nord à 84,53 USD le baril et un brut léger américain WTI à 78,04 USD. Le rendement de la dette américaine sur 10 ans poursuit son renforcement à 4,05%. Le bitcoin chute à 22 400 USD.

Les principaux changements de recommandations

Admiral : Citigroup passe d'acheter à neutre en visant 2272 GBp.

Arkema : Goldman Sachs passe de neutre à acheter en visant 116 EUR.

Beazley : Jefferies reste à l'achat avec un objectif de cours relevé de 825 à 930 GBp.

Boliden : J.P. Morgan passe de neutre à souspondérer en visant 355 SEK.

: J.P. Morgan passe de neutre à souspondérer en visant 355 SEK. CRH : Jefferies reste à l'achat avec un objectif de cours relevé de 51,60 à 60,70 EUR.

EDP Renovaveis : Citigroup passe de neutre à acheter en visant 23,90 EUR.

Galp Energia : J.P. Morgan passe de surpondérer à neutre en visant 13 EUR.

Generali : J.P. Morgan passe de souspondérer à neutre en visant 19,50 EUR.

Hexagon : HSBC passe d'acheter à conserver en visant 124 SEK.

Hunting : Berenberg passe d'acheter à conserver en visant 325 GBp.

Kerry : Berenberg reste à l'achat avec un objectif de cours réduit de 123 à 120 EUR.

Knorr-Bremse : Deutsche Bank passe d'acheter à conserver.

Porsche Automobil : HSBC passe d'acheter à conserver en visant 51 EUR.

PPHE Hotel Group : Jefferies reste passe de conserver à acheter en visant 1600 GBp.

Roche : UBS reste neutre avec un objectif de cours réduit de 355 à 315 CHF.

Royal DSM : Berenberg reste à l'achat avec un objectif de cours réduit de 140 à 135 EUR.

Schindler : HSBC passe de conserver à alléger en visant 165 CHF.

SKF : HSBC passe d'acheter à conserver en visant 200 SEK.

SoftwareOne : UBS reste à l'achat avec un objectif de cours relevé de 15,90 à 17,20 CHF.

Stellantis : RBC passe de performance de marché à surperformance. Berenberg reste à l'achat avec un objectif de cours relevé de 18 à 21 EUR.

Telefonica : Jefferies reste à sousperformance avec un objectif de cours réduit de 3,50 à 3,10 EUR.

Vestas : HSBC passe de conserver à alléger en visant 165 DKK.

Volkswagen : HSBC passe d'acheter à conserver en visant 148 EUR.

Zurich Insurance : J.P. Morgan passe de surpondérer à souspondérer en visant 430 CHF.

En France

Résultats des entreprises (les commentaires sont donnés à chaud et ne préjugent pas de l'évolution des titres)

Bonduelle : confirme ses objectifs de croissance et de rentabilité en marge de ses comptes semestriels.

CGG : la société est bénéficiaire au T4 et en 2022. Elle espère un cash-flow libre positif cette année.

Annonces importantes (et moins importantes)

Lufthansa va commander 22 long-courriers, dont 15 Airbus.

Eiffage décroche un contrat sur le métro de Toulouse.

Ipsen conclut le rachat d'Albireo Pharma.

La DGAC a demandé jeudi aux compagnies aériennes (dont Air France-KLM) de réduire 20% leurs vols à l'aéroport de Paris-CDG et de 30% à Orly les 7 et 8 mars prochains en prévision des mouvements sociaux.

Sopra Steria finalise l’acquisition Tobania, société belge de conseil et de services du numérique.

Marorka (Gaztransport & Technigaz) signe un important contrat pour sa solution de "smart shipping" avec un acteur européen majeur du transport maritime de conteneurs.

Le coin de la dilution : Néovacs lève 1 M€ avec ses OCEANE-BSA. Drone Volt a tiré les trois dernières tranches de son OC Atlas.

Ils ont publié aussi / ils sont sur l'agenda : Bonduelle, SergeFerrari…

Dans le monde

Résultats des entreprises (les commentaires sont donnés à chaud et ne préjugent pas de l'évolution des titres)

Hewlett Packard Enterprise : le titre gagne 1% hors séance après la publication des résultats trimestriels.

Salvatore Ferragamo : les ventes sont en hausse mais les bénéfices reculent.

Universal Music Group : a battu les estimations de revenus des analystes.

Annonces importantes (et moins importantes)

Lectures