MADRID, 10 juillet (Reuters) - L'équipe de secours déployée par la marine espagnole au large des Canaries pour tenter de retrouver un bateau parti du Sénégal avec environ 200 migrants à bord et disparu depuis près de deux semaines a repéré lundi ce qui semble être une autre embarcation transportant pour sa part 86 personnes.

L'avion de reconnaissance de la marine espagnole a repéré cet autre bateau à plus de 100 km au sud de l'île de la Grande Canarie, vers laquelle il a été remorqué. On ignore pour l'instant son point de départ.

L'organisation d'aide aux migrants Walking Borders a déclaré dimanche qu'un bateau de pêche avec 200 personnes et deux autres bateaux transportant respectivement environ 65 personnes et entre 50 et 60 personnes avaient disparu après leur départ du Sénégal environ deux semaines auparavant. Ils tentaient de rejoindre l'archipel espagnol des Canaries, selon Walking Borders.

Helena Maleno, représentante de cette organisation, a déclaré lundi que les familles d'environ 300 personnes qui se trouvaient à bord de ces trois bateaux n'avaient toujours pas eu de nouvelles de leurs proches disparus. (Rédigé par David Latona et Emma Pinedo, version française Bertrand Boucey, édité par Jean Terzian)