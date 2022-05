Un bateau de réfugiés rohingyas coule au large du Myanmar, des dizaines de morts ou de disparus - médias

Plus de 20 survivants ont été détenus par les autorités dans la région d'Ayeyarwady au Myanmar, a rapporté Radio Free Asia, financée par les États-Unis, citant des résidents du district côtier de Shwe Taung Yan.

Selon les survivants, le bateau, qui se dirigeait vers la Malaisie, a connu des problèmes quelques jours après son départ de Sittwe, dans l'État de Rakhine au Myanmar, le 19 mai, selon le Ayeyarwaddy Times.Jusqu'à présent, au moins 14 corps ont été retrouvés, mais plus de 50 personnes sont toujours portées disparues, selon Radio Free Asia.

Il ne reste qu'environ 600 000 musulmans rohingyas au Myanmar, un pays majoritairement bouddhiste avec une longue histoire de régime militaire. Les Rohingyas ont été rendus apatrides par le Myanmar, et en raison des violences ethniques et des persécutions passées, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) estime que 148 000 d'entre eux sont déplacés, et que beaucoup vivent dans des camps.

Un porte-parole du gouvernement militaire n'a pas répondu à une demande de commentaire sur la dernière tragédie signalée impliquant des Rohingyas périssant en mer en tentant d'échapper aux persécutions au Myanmar.

Plus de 730 000 Rohingyas ont fui vers le Bangladesh en 2017 pour échapper à une répression menée par l'armée qui, selon les enquêteurs de l'ONU, a été menée avec une "intention génocidaire" et a inclus des massacres et des viols.

Le Myanmar a nié les atrocités généralisées, présentant la violence comme une réponse aux attaques des militants rohingyas.

L'autre destination principale des réfugiés rohingyas a été la Malaisie, un pays à majorité musulmane qui est considéré comme sympathique bien qu'ils n'y soient pas officiellement reconnus comme réfugiés.

Quelque 630 Rohingyas ont tenté de traverser la baie du Bengale par la mer entre janvier et mai de cette année, a indiqué le HCR, en précisant que les femmes et les enfants représentaient 60 % des traversées maritimes.

"Cette dernière tragédie montre une fois de plus le sentiment de désespoir ressenti par les Rohingyas au Myanmar et dans la région", a déclaré Indrika Ratwatte, directrice du HCR pour l'Asie et le Pacifique, dans un communiqué.