Un bateau transportant au moins 45 réfugiés a chaviré au large de la côte de Taiz au Yémen dans la nuit de mercredi à jeudi, et il n'y a que quatre survivants, a indiqué jeudi l'agence des Nations Unies pour les réfugiés au Yémen.

Le bateau a chaviré en raison de vents violents et d'une surcharge, a ajouté l'agence. Elle a indiqué qu'elle travaillait avec l'Organisation internationale pour les migrations (OIM) pour aider les survivants et leur fournir une protection.

Aucun autre détail n'a été fourni sur le reste des réfugiés.

En juin, au moins 49 migrants sont morts et 140 sont portés disparus après que leur bateau, parti de Somalie avec 260 migrants à son bord, a chaviré sur la côte yéménite.

L'OIM, qui tient un registre des migrants tués ou disparus sur les routes migratoires, a enregistré depuis 2014 1 860 décès et disparitions de migrants le long de la route reliant l'Afrique de l'Est et la Corne de l'Afrique aux pays du Golfe.

Selon les Nations unies, 97 000 migrants sont arrivés au Yémen en provenance de la Corne de l'Afrique l'année dernière.