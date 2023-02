Un bateau transportant 50 Rohingyas atterrit dans la région d'Aceh en Indonésie

Miftah Cut Ade, un membre éminent de la communauté traditionnelle de pêcheurs de la région, a déclaré à Reuters que le groupe était arrivé du Bangladesh, beaucoup dans un état d'épuisement. Des résidents locaux leur avaient proposé de la nourriture, a-t-il dit.

L'agence des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) ne pouvait pas confirmer l'arrivée jeudi, a déclaré un porte-parole.

Des centaines de musulmans rohingyas ont atteint Aceh au cours des derniers mois, alors qu'un nombre incalculable d'entre eux ont péri en mer de maladie, de faim et de fatigue.

Le HCR a déclaré que 2022 pourrait avoir été l'une des années les plus meurtrières en mer depuis près d'une décennie pour les Rohingyas, un groupe religieux et ethnique minoritaire persécuté au Myanmar.

Depuis des années, de nombreux Rohingyas tentent, à bord de bateaux en bois branlants, de rejoindre les États voisins tels que la Thaïlande et le Bangladesh, ainsi que la Malaisie et l'Indonésie à majorité musulmane, en particulier entre novembre et avril, lorsque les mers sont calmes.

Près d'un million d'entre eux vivent actuellement dans des conditions de promiscuité au Bangladesh, dont beaucoup des centaines de milliers qui ont fui une répression meurtrière en 2017 par l'armée du Myanmar, qui nie avoir commis des crimes contre l'humanité.