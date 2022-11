Un bateau transportant plus de 100 réfugiés rohingyas accoste dans la région d'Aceh en Indonésie

Les Rohingya, une minorité musulmane persécutée, naviguent depuis des années vers des pays tels que la Malaisie, la Thaïlande et l'Indonésie entre novembre et avril, lorsque les mers sont plus calmes. Des centaines d'entre eux ont atteint Aceh ces dernières années, beaucoup ayant passé des mois en mer.

Au Myanmar, les Rohingyas sont largement considérés comme des immigrants illégaux du Bangladesh, bien qu'ils soient nés au Myanmar.

Hamdani, porte-parole du gouvernement d'Aceh du Nord, qui, comme de nombreux Indonésiens, n'utilise qu'un seul nom, a déclaré que les 111 personnes à bord du bateau, dont 27 femmes et 18 enfants, étaient en bonne santé.

"Ils sont déjà sur la terre ferme. Ils ont été bien traités", a-t-il déclaré, ajoutant qu'ils étaient hébergés dans un village voisin.

Les autorités se réuniront plus tard dans la journée de mardi pour décider de ce qu'il convient de faire avec le groupe, a-t-il dit.

Plus de 730 000 musulmans rohingyas ont fui le Myanmar en 2017 après une répression militaire qui, selon des témoins, comprenait des massacres et des viols. Les groupes de défense des droits ont documenté des meurtres de civils et des incendies de villages.

Les autorités du Myanmar ont déclaré qu'elles luttaient contre une insurrection et nient avoir commis des atrocités systématiques.