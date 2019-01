(.)

LONDRES, 14 janvier (Reuters) - Un blocage du projet d'accord de Brexit par les députés britanniques est désormais plus probable que l'hypothèse d'un retrait sans accord, compte annoncer ce lundi la Première ministre britannique Theresa May, à la veille du vote à la Chambre des communes.

A un mois et demi de la date prévue du Brexit, les modalités du retrait britannique sont plus incertaines que jamais et l'hypothèse d'une sortie sans accord, voire celle d'un maintien dans le Bloc, prennent de l'épaisseur.

"Il y a certaines personnes à Westminster qui aimeraient retarder ou même arrêter le Brexit et qui utiliseront toutes les ressources disponibles pour y parvenir", dira-t-elle dans un discours, selon des extraits diffusés dimanche soir.

Le projet d'accord négocié avec Bruxelles, qui prévoit un maintien des liens commerciaux avec le continent, est contesté tant par l'opposition qui refuse de faire le moindre cadeau à la dirigeante que dans les rangs du Parti conservateur au sein duquel les plus farouches adversaires de l'Union européenne déplorent que le texte ne prévoie pas de rupture nette.

Le projet est aussi contesté par les partisans d'un maintien dans l'Union, qu'ils soient conservateurs, travaillistes ou libéraux-démocrates et qui réclament la fin de la procédure de sortie.

Les libéraux-démocrates ont d'ailleurs réclamé dimanche la révocation pure et simple de l'article 50 qui encadre la sortie d'un Etat membre de l'Union.

May avait déjà prévenu dimanche qu'il serait catastrophique pour la démocratie de ne pas honorer la promesse de sortir le Royaume-Uni de l'Union.

(Kylie MacLellan, Arthur Connan pour le service français)