Un bombardement près d'une centrale nucléaire pourrait être "catastrophique" - ONU

"Nous jouons avec le feu et quelque chose de très, très catastrophique pourrait avoir lieu".

La centrale nucléaire de Zaporozhzhia, saisie par la Russie peu après son invasion de l'Ukraine, est contrôlée par les forces russes mais gérée par des techniciens ukrainiens. La Russie et l'Ukraine s'accusent mutuellement de bombardements.

Rafael Grossi, chef de l'Agence internationale de l'énergie atomique, s'est exprimé aux Nations unies mardi à la suite d'un rapport de l'AIEA qualifiant la situation d'"insoutenable".

Lui et d'autres inspecteurs de l'AIEA ont bravé les bombardements pour traverser la ligne de front et atteindre la centrale électrique la semaine dernière.

"Les coups que cette installation a reçus et que j'ai pu personnellement voir et évaluer, avec mes experts, sont tout simplement inacceptables."

Grossi a déclaré qu'une zone de sécurité devrait être établie immédiatement autour de la centrale - ce que le chef des Nations Unies, Antonio Guterres, a également demandé instamment.

"Un accord sur un périmètre démilitarisé devrait être sécurisé. Plus précisément, cela comprendrait un engagement des forces russes à retirer tout le personnel et les équipements militaires de ce périmètre et un engagement des forces ukrainiennes à ne pas s'y installer."

Les inspecteurs ont déclaré avoir trouvé des troupes et des équipements russes dans l'usine, y compris des véhicules militaires garés dans les halls de turbines. Moscou a nié les accusations selon lesquelles elle aurait utilisé la centrale comme un bouclier pour ses forces, mais affirme que des troupes la gardent.

Mardi, les États-Unis ont accusé la Russie d'être en train d'acheter des millions d'obus d'artillerie et de roquettes à son ancien allié de la guerre froide, la Corée du Nord... et ont déclaré que cela montrait que Moscou souffre de graves pénuries d'approvisionnement dans sa guerre en Ukraine.