Un candidat au Sénat américain intente une action en justice concernant les bulletins de vote par correspondance lors des primaires de mi-mandat en Pennsylvanie.

La course entre McCormick, un ancien dirigeant de fonds spéculatifs, et Oz, qui a été soutenu par l'ancien président Donald Trump, pour la nomination du parti républicain est suffisamment serrée pour déclencher un recomptage automatique selon la loi de l'État de Pennsylvanie.

Si McCormick est légèrement derrière Oz après le vote du 17 mai, il devance largement son adversaire dans les bulletins de vote par correspondance, selon l'institut de sondage Edison Research. McCormick a reçu 45 794 votes par correspondance, contre 32 944 pour Oz.

Dans une déclaration, la campagne de M. McCormick a indiqué qu'elle avait intenté une action en justice lundi devant la Cour du Commonwealth de Pennsylvanie "pour obliger les comtés à suivre l'ordonnance de la semaine dernière, à tendance républicaine (Cour du troisième circuit), qui stipule que les bulletins non datés retournés à temps doivent être comptés".

La déclaration ajoute que les bulletins "portent le cachet de la poste à leur arrivée aux bureaux de vote des comtés et, par conséquent, sont déjà datés et prouvés comme étant à temps."

Il n'était pas clair combien de bulletins de vote postaux n'ont pas de date manuscrite, et si leur comptage pouvait aider McCormick ou rendre un recomptage moins probable. Les responsables électoraux de l'État espèrent savoir cette semaine si un recomptage sera nécessaire.

Le Département d'État de Pennsylvanie, qui supervise les élections, a déclaré qu'il était d'accord pour que les bulletins non datés soient comptés dans la course du 17 mai, mais a conseillé qu'ils soient "séparés" et "enregistrés de manière appropriée en attendant le litige".

"Une décision sur la question de savoir si les totalisations séparées seront utilisées pour certifier les élections n'a pas encore été prise, étant donné le litige en cours", a-t-elle déclaré.

Le parti républicain de Pennsylvanie a déclaré sur Twitter qu'il "s'oppose absolument au comptage des bulletins de vote par correspondance. La loi de la Pennsylvanie et nos tribunaux ont été très clairs sur le fait que les bulletins non datés ne doivent pas être comptés".

Dans une déclaration sur Twitter, Oz a qualifié la poursuite de McCormick de "tactique qui pourrait avoir des conséquences néfastes à long terme pour les élections dans le Commonwealth de Pennsylvanie."