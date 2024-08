Le candidat de l'opposition vénézuélienne Edmundo Gonzalez, qui affirme avoir remporté les élections du 28 juillet, n'a pas répondu à une convocation de la Cour suprême mercredi, après avoir publié une lettre indiquant qu'il risquait d'être arrêté s'il s'y rendait.

La plus haute juridiction du pays, répondant à un appel du président Nicolas Maduro, a convoqué les dix candidats à l'élection et les représentants des partis qui les ont désignés pour assister à ce qu'elle a qualifié de certification des résultats.

L'autorité électorale vénézuélienne a déclaré M. Maduro vainqueur de l'élection le 29 juillet avec environ 51 % des voix. Cependant, l'opposition affirme qu'elle possède des copies des décomptes des voix qui montrent que M. Gonzalez a remporté une victoire retentissante.

L'autorité électorale - que l'opposition accuse d'être biaisée en faveur de Maduro - n'a pas encore produit les décomptes qu'elle prétend détenir.

L'opposition, dirigée par Maria Corina Machado et M. Gonzalez, un ancien diplomate de 74 ans, a déclaré cette semaine qu'elle avait remporté l'élection présidentielle avec plus de 7 millions de voix, contre 3,3 millions pour M. Maduro. Ce résultat est largement similaire à celui prédit par les sondages indépendants réalisés à la sortie des bureaux de vote.

Ces dernières années, de nombreux dirigeants de l'opposition vénézuélienne ont été arrêtés, emprisonnés ou exilés.

"Si je me rends à la chambre électorale (de la Cour suprême) dans ces conditions, je serai totalement vulnérable en raison de mon impuissance et de la violation de la procédure régulière et je mettrai en péril non seulement ma liberté mais, plus important encore, la volonté du peuple vénézuélien telle qu'elle s'est exprimée le 28 juillet", a déclaré M. Gonzalez dans une lettre postée sur X plus tôt mercredi.

Des représentants de trois groupes qui ont soutenu la candidature de M. Gonzalez ont assisté à l'audience, selon la télévision d'État.

Cette semaine, des groupes de défense vénézuéliens ont tiré la sonnette d'alarme au sujet de l'opération "coup de poing", au cours de laquelle les forces de sécurité ont rassemblé des manifestants présumés. Les autorités affirment que la police cible les personnes à l'origine de crimes violents lors de la vague de manifestations anti-Maduro qui a suivi l'élection contestée.

Mardi en fin de journée, Maria Oropeza, coordinatrice du mouvement politique Vente Venezuela de Mme Machado, a diffusé en direct sur Instagram une descente de police à son domicile de Guanare, dans l'État de Portuguesa. Avant que la vidéo ne soit coupée, on pouvait entendre Mme Oropeza demander à voir un mandat.

Le procureur général Tarek Saab a déjà ouvert une enquête criminelle contre Machado et Gonzalez pour avoir incité les forces de sécurité à enfreindre la loi, après qu'ils ont publié une lettre commune appelant la police et l'armée à se ranger aux côtés du peuple vénézuélien.

Le fait de ne pas se présenter à l'audience de mercredi pourrait aggraver les problèmes juridiques de M. Gonzalez. La présidente de la Cour suprême, Caryslia Rodriguez, et M. Maduro ont tous deux déclaré que toute personne qui ne répondrait pas à la convocation pourrait être accusée d'outrage au tribunal.

Au Venezuela, l'outrage au tribunal est passible d'une peine de 30 jours de prison et d'une amende, ont indiqué des avocats.