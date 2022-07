Un cargo russe transportant des céréales ukrainiennes retenu en Turquie

(.)

KARASU/KYIV, 3 juillet (Reuters) - Les autorités douanières turques retiennent en ce moment un cargo russe transportant des céréales qui auraient été volées, a déclaré dimanche l'ambassadeur d'Ukraine en Turquie.

L'Ukraine avait demandé vendredi à la Turquie de retenir le cargo Zhibek Zholy, battant pavillon russe, selon un représentant ukrainien et des documents consultés par Reuters.

Le navire était ancré à environ un kilomètre de la côte et à l'extérieur du port de Karasu dimanche, selon des journalistes de Reuters sur place, sans aucun signe évident de mouvement à bord, ou d'autres navires à proximité.

"Nous avons une coopération totale. Le navire se trouve actuellement à l'entrée du port, il a été retenu par les autorités douanières de la Turquie", a déclaré l'ambassadeur Vasyl Bodnar à la télévision nationale ukrainienne.

Vasyl Bodnar a ajouté que le sort du navire serait décidé lundi après une enquête et que l'Ukraine espérait la confiscation de la cargaison de céréales.

L'Ukraine accuse la Russie de lui voler des céréales dans les territoires occupés par les forces russes, ce que dément le Kremlin.

Le Zhibek Zholy, un navire avec une capacité de chargement de 7.146 tpl (tonnes de port en lourd), aurait chargé une première cargaison de quelque 4.500 tonnes de céréales depuis Berdyansk, un port occupé par la Russie dans le sud de l'Ukraine, selon les autorités ukrainiennes.

L'autorité portuaire de Sakarya n'était pas immédiatement disponible pour confirmer ces informations. Le ministère turc des Affaires étrangères n'était pas non plus disponible dans l'immédiat. (Reportages de Max Hunder à Kiev, Mehmet Caliskan et Omer Berberoglu à Karasu, et Arza Ceylan à Istanbul, version française Caroline Pailliez)