Un cas de polio découvert dans la banlieue de New York, le premier depuis des décennies

Les tests suggèrent que le cas du comté de Rockland du virus hautement contagieux pourrait provenir de l'extérieur des États-Unis, a déclaré le département dans un communiqué.

"Nous suivons la situation de près et travaillons avec le département de la santé de l'État de New York et les Centers for Disease Control and Prevention pour répondre à ce problème de santé publique émergent afin de protéger la santé et le bien-être des résidents du comté", a déclaré Patricia Schnabel Ruppert, commissaire à la santé du comté de Rockland, dans un communiqué.

Le CDC, qui a confirmé le cas, a déclaré qu'aucun cas de polio n'était apparu aux États-Unis depuis 1979. Cependant, le virus a été introduit dans le pays par des voyageurs atteints de polio. La dernière fois que cela s'est produit, c'était en 1993, a indiqué le ministère.

Les symptômes de la polio comprennent des symptômes semblables à ceux de la grippe, tels qu'un mal de gorge, de la fièvre, de la fatigue et des nausées, a indiqué le CDC.

La polio envahit le système nerveux et peut provoquer une paralysie irréversible en quelques heures. Elle ne peut être guérie, mais l'infection peut être évitée par la vaccination - et la réduction spectaculaire des cas dans le monde au cours des dernières décennies est due à d'intenses campagnes nationales et régionales de vaccination des bébés et des enfants.

À la fin des années 1940, avant que les vaccins contre la polio ne soient disponibles, les épidémies du virus handicapaient environ 35 000 Américains chaque année, en particulier les enfants et ceux qui vivent dans des zones où l'assainissement est insuffisant.

En juin, la polio a été détectée dans des échantillons d'eaux usées à Londres, le premier signe depuis les années 1980 que le virus pourrait se propager en Angleterre, mais aucun cas n'a été découvert, selon les autorités.