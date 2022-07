Un cas de polio découvert dans la banlieue de New York, selon l'agence d'État

Les tests suggèrent que le cas du comté de Rockland du virus hautement contagieux pourrait provenir de l'extérieur des États-Unis, a déclaré le département dans un communiqué.

"Nous suivons la situation de près et travaillons avec le département de la santé de l'État de New York et les Centers for Disease Control and Prevention pour répondre à ce problème de santé publique émergent afin de protéger la santé et le bien-être des résidents du comté", a déclaré Patricia Schnabel Ruppert, commissaire à la santé du comté de Rockland, dans un communiqué.

Le CDC, qui a confirmé le cas, a déclaré qu'aucun cas de polio n'était apparu aux États-Unis depuis 1979. Cependant, le virus a été introduit dans le pays par des voyageurs atteints de polio. La dernière fois que cela s'est produit, c'était en 1993, a-t-il précisé.