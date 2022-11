Un chercheur accusé d'espionnage pour la Chine demande une libération sous caution au Canada

Yuesheng Wang, 35 ans, qui travaillait chez le plus grand producteur d'électricité du Canada, Hydro-Québec, en tant que chercheur sur les matériaux de batterie, a été arrêté lundi et fait face à quatre chefs d'accusation au total, notamment fraude, obtention de secrets commerciaux et abus de confiance par des agents publics.

Wang comparaîtra à nouveau devant le tribunal par liaison vidéo vendredi, lorsqu'un juge devrait fixer une date pour son audience de libération sous caution.

Une enquête menée par une unité spéciale de sécurité nationale de la Gendarmerie royale du Canada a révélé que Wang aurait commis les crimes entre janvier 2018 et octobre 2022, selon un document déposé au tribunal.

Wang travaillait pour une unité de recherche d'Hydro-Québec consacrée au développement de matériaux pour batteries qui s'est associée à des acteurs de l'industrie, dont le U.S. Army Research Laboratory. Il a été licencié ce mois-ci après environ six ans au sein de l'entreprise provinciale.

"Il a sa version des choses", a déclaré son avocat Gary Martin aux journalistes après l'audience.

Lors de l'audience du tribunal dans une banlieue de Montréal, Wang a déclaré par l'intermédiaire d'un interprète qu'il voulait une audience de libération sous caution immédiatement.

L'avocat de l'accusation, Marc Cigana, qui a déclaré que c'était la première fois qu'une personne était accusée en vertu de la Loi sur la sécurité de l'information du Canada, prévoit de contester la demande de libération sous caution, affirmant que Wang risquait de s'enfuir.

Les relations sino-canadiennes ont été agitées ces dernières années, les deux parties s'accusant mutuellement d'espionnage industriel. Ce mois-ci, le Canada a ordonné à trois entreprises chinoises de céder leurs investissements dans les minéraux critiques canadiens, invoquant la sécurité nationale.

Mardi, le Premier ministre Justin Trudeau a fait part de ses graves préoccupations concernant les "activités d'ingérence" de la Chine au Canada lors d'une conversation avec le président chinois Xi Jinping en marge d'un sommet du G20 à Bali, en Indonésie, selon une source.