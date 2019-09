Un choc pétrolier serait plus que mal venu pour l'économie mondiale, indique LBPAM

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Les attaques en Arabie saoudite font s’envoler les cours du pétrole aujourd'hui. Quelles implications pour l'économie ? Alors que l'économie mondiale est en ralentissement, que les actions des banques centrales semblent avoir de moins en moins de prise sur l'économie et que les risques politiques demeurent (négociations sino-américaines, Brexit,…), un choc pétrolier est plus que mal venu, estime ce matin LBPAM.Il faut toutefois garder en tête qu'une augmentation de 10 % des prix du pétrole "toutes choses étant égales par ailleurs" comme disent les économistes, représente une perte de pouvoir d'achat de 0,1 % pour les ménages européens. Baisse qui ne sera pas totalement répercutée sur la consommation, souligne la société de gestion.Pour l'instant précise-t-elle, le "choc" pétrolier reste donc limité et il faut noter que le prix du Brent est toujours en deçà de son plus haut de juillet dernier.