Un ciel enfumé plane sur le Midwest américain et la côte Est, nuisant à la qualité de l'air

La fumée des incendies de forêt qui font rage au Canada s'est maintenue au-dessus du Midwest américain et de certaines parties de la côte Est mercredi, créant un ciel brumeux et détériorant la qualité de l'air, ce qui rend les conditions dangereuses et insalubres pour des millions d'Américains.

Une large bande du Midwest, allant de l'ouest de l'Iowa au Michigan en passant par l'Illinois et le Wisconsin, a fait l'objet d'une alerte à la qualité de l'air qui devrait durer toute la journée et jusqu'à jeudi, voire plus longtemps, a indiqué le service météorologique national. Des alertes à la qualité de l'air étaient également en vigueur dans l'ouest de l'État de New York et en Pennsylvanie, dans la région de Washington et dans certaines parties de la Caroline du Nord. Les prévisionnistes ont invité les habitants de ces régions, en particulier les enfants, les personnes âgées et les personnes souffrant de maladies respiratoires, à limiter les efforts prolongés ou intenses et, s'ils le peuvent, à rester à l'intérieur ou à porter un masque. À Chicago, mercredi, des centaines de milliers d'habitants se sont réveillés dans un brouillard provoqué par la fumée qui a effacé le soleil d'été et l'air sentait le bois brûlé. La qualité de l'air de la ville a été qualifiée de "très malsaine" par AirNow.gov, un site web gouvernemental qui suit l'évolution de la pollution. La fumée a été provoquée par des incendies de forêt prolongés dans les deux plus grandes provinces du Canada, l'Ontario et le Québec. À Toronto, la cote air santé devrait atteindre 9 sur une échelle de 10 points mercredi, ce qui indique un niveau de risque élevé. Les autorités ont encouragé les habitants à limiter les activités de plein air. Le Canada est aux prises avec le pire début de saison des feux de forêt de son histoire, qui a déjà brûlé 6,5 millions d'hectares (16 millions d'acres), soit une superficie un peu plus grande que celle de la Virginie-Occidentale. Dans le sud des États-Unis, en Floride et en Californie, les températures élevées combinées à un fort taux d'humidité constituent la principale source d'inquiétude. Quelque 56 millions de personnes devraient souffrir d'une chaleur étouffante tout au long de la journée et du week-end, a indiqué le service météorologique dans ses prévisions. Les indices de chaleur - qui utilisent l'humidité et la température pour calculer la sensation de chaleur - devraient grimper jusqu'à l'équivalent de 100 degrés Fahrenheit (38 Celsius). Dans certains endroits, l'indice de chaleur devrait atteindre 115 degrés, a indiqué le service météorologique, qui invite les gens à rester à l'intérieur et à boire beaucoup d'eau.