Un cocktail toxique assombrit les perspectives pour la livre

Londres (awp/afp) - Le cocktail toxique d'une croissance atone et d'une inflation dopée par la guerre en Ukraine, la pandémie de Covid-19 et le Brexit pourrait peser encore plus sur une livre britannique déjà en berne, craignent des économistes.

Depuis le début de l'année, la livre a perdu plus de 7% face au dollar, qui profite du durcissement de la politique monétaire de la Réserve fédérale américaine, mais cède aussi du terrain face à l'euro (-1,7%).

Or, la Banque centrale européenne (BCE) vient tout juste de signaler qu'elle augmenterait ses taux, toujours à un niveau négatif, alors que la Banque d'Angleterre (BoE), avec quatre hausses depuis décembre, est un des grands instituts monétaires les plus actifs.

"Cela n'a pas suffi à compenser tous les vents contraires qui soufflent contre la livre", commente dans une note Jane Foley, analyste devises chez Rabobank, qui estime que "les inquiétudes sur la croissance sont au coeur de la faiblesse" de la monnaie.

L'inflation britannique a atteint en avril un plus haut depuis 40 ans, à 9% sur un an, et la flambée du coût de la vie, notamment avec l'envolée du prix de l'énergie, pèse sur le pouvoir d'achat.

Le prix de l'essence approche de 2 livres le litre, un record, avec le plein pour une voiture familiale atteignant 100 livres en moyenne dans le pays.

La BoE a estimé en mai que la hausse des prix allait conduire à une contraction de l'économie fin 2022, sans voir de reprise vigoureuse en 2023.

Dans ce contexte, la réunion de jeudi prochain de l'institut monétaire, lors de laquelle une cinquième hausse de taux est prévue par le marché, ne profite pas outre mesure à la livre: "monter les taux contre une économie qui ralentit brusquement n'est jamais un bon signe", écrit Kamal Sharma, analyste chez Bank of America.

Conséquences du Brexit

La livre britannique, qui s'échangeait pour plus de 1,4 dollar avant le vote du Brexit, avait sombré en plein confinement du Royaume-Uni en mars 2020 à un plus bas depuis 1985, à 1,14 dollar.

Après s'être ressaisie, elle a à nouveau flanché en mai à 1,21 dollar. Son rebond sur les dernières semaines, à 1,25 dollar, ne convainc pas en raison des dangers qui pèsent sur ses perspectives.

Comme les Etats-Unis et l'Union européenne, le Royaume-Uni fait face aux chocs de la pandémie de Covid-19 qui a bouleversé les chaînes d'approvisionnement et de la guerre en Ukraine qui a créé un traumatisme sur le marché de l'énergie.

Mais en plus de ces événements mondiaux, il y a une troisième explication au marasme économique que la BoE "refuse complètement d'aborder: le Brexit", tance M. Sharma.

L'institut monétaire reste en effet vague sur le chiffrage des conséquences de la sortie de l'Union européenne début 2020 sur le marché du travail et l'économie britannique, estimant que ses conséquences sont impossibles à séparer de celles de la pandémie.

"Les inquiétudes du marché sur la croissance sont justifiées par les prévisions du FMI qui estime que le Royaume-Uni connaîtra la croissance la moins forte des pays du G7 en 2023", rappelle Mme Foley.

L'OCDE s'attend pour sa part à une croissance nulle pour le Royaume-Uni l'an prochain.

Et d'après un panel d'économistes sondés par Consensus Economics, l'inflation britannique devrait rester la plus forte du G7 jusqu'en 2024.

Outre les conséquences déjà existantes du Brexit, les tensions diplomatiques restent vives entre Londres et Bruxelles au sujet de l'Irlande du Nord.

Le gouvernement de Boris Johnson menace de modifier unilatéralement le protocole qui prévoit des contrôles douaniers spécifiques pour la province britannique.

"Un autre esclandre sur le Brexit est un risque", prévient Paul Dales, de Capital Economics, qui dit à l'AFP que cela pourrait faire passer la livre sous 1,22 dollar pour une livre.

M. Sharma s'inquiète dans cette même veine d'une politique gouvernementale britannique "de plus en plus politisée" qui risque selon lui de peser sur la livre à l'image de ce qui s'observe dans le cas des marchés émergents.

