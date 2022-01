Un collaborateur Korian sur 10 en Europe engagé dans un parcours de développement professionnel qualifiant en 2021

Regulatory News:

La formation qualifiante est un des piliers de l’engagement RSE de Korian (Paris:KORI) et permet de répondre aux enjeux de recrutement par la mobilité et la promotion sociale internes tout en répondant aux exigences croissantes de qualité des soins et de satisfaction des résidents et des familles.

Ainsi, fin 2021, 5 290 collaborateurs Korian en Europe étaient engagés dans un parcours qualifiant, soit 9,6% des effectifs, marquant une évolution significative par rapport à 2020 (8,1 %) et plus de deux fois plus qu’en 2019 (4 %).

L’objectif d’atteindre 10% des effectifs engagés dans une telle démarche d’ici 2023 devrait être donc dépassé.

« La formation est un maillon essentiel de l'engagement social de Korian et je me félicite des résultats obtenus l’an dernier et ce malgré un contexte épidémiologique difficile. Aujourd’hui, les différents dispositifs publics européens de formation couvrent moins de 60% des besoins liés au vieillissement de la population. Voilà pourquoi Korian a renforcé son dispositif de formation dans chacun des pays où nous opérons grâce à son réseau d’académies de formation et de promotion des parcours qualifiants, dans tous les métiers du Groupe. Avec un résultat probant, puisque nous avons largement dépassé nos objectifs en matière de parcours qualifiants », souligne Sophie Boissard, Directrice générale du groupe Korian.

Korian peut s’appuyer sur la Korian Académie créée il y a 16 ans en France et étendue depuis dans chaque pays d’Europe. Cet organisme de formation du groupe travaille avec des partenaires pédagogiques pour développer les compétences des collaborateurs et répondre aux besoins croissants et en évolution permanente des métiers du soin et du service. Placées au cœur de la promesse employeur Korian, les académies Korian proposent de très nombreux parcours de formation et de développement pour tous les collaborateurs.

Les équipes de l’académie sont constituées de formateurs métiers (Infirmières, médecins, Kinésithérapeutes, Ergothérapeutes, Géronto-psychologues, Juristes ...) et d’équipes de conseillers pédagogiques digitaux, sélectionnés pour leur expertise et qui définissent avec les métiers du Groupe les formations obligatoires liées à l’offre de service ainsi que les différents parcours de formation conduisant à l’excellence opérationnelle et à l’expertise. Ainsi, ce sont plus de 40% des formations qui sont dispensées en e-learning ou classes virtuels aujourd’hui en France.

En 2022, le Groupe va continuer à renforcer le rôle des académies Korian afin d’accompagner les enjeux opérationnels de l’entreprise et en étudiant la création d’un réseau d’écoles d’infirmières Korian en Europe capables de délivrer des programmes et des diplômes qualifiants dans le secteur du soin.

Korian poursuit également l’innovation sociale dans le domaine de la formation et de la promotion sociale et a ainsi pu déployer plusieurs dispositifs structurants et innovants :

Passerelles en France

En avril 2021, Korian a lancé en France les Passerelles de reconversion professionnelle. Celui-ci permet à des salariés du secteur des services –aujourd’hui Derichebourg Multiservices et Monoprix - de se former sur le terrain, dans les établissements, pour accéder au métier d’aide-soignant, en évitant ainsi les ruptures de parcours et le passage à Pôle Emploi. Ils perçoivent leur salaire pendant les 14 mois de leur formation, financé par leur entreprise d’origine et le Pôle emploi.

Au terme de leur formation et à l’obtention de leur diplôme, ils seront embauchés chez Korian en CDI. A ce jour, 42 personnes ont intégré le programme Passerelles avec l’ambition que 150 personnes par an puissent en bénéficier d’ici 2023. Initié en région parisienne, il se déploie aujourd’hui en région PACA et AURA avec des collaborateurs Monoprix.

En France, le groupe Korian est également adhérent du programme gouvernemental PAQTE qui consiste notamment à développer la formation, l'apprentissage, les stages découverte métiers pour les jeunes en insertion.

Parcours de reconversion en Italie

Des parcours de reconversion pour devenir aide-soignant (OSS Operatore Socio Sanitario) sont également proposés par Korian en Italie en collaboration avec Adecco, une partie des postes ouverts étant réservés à des femmes victimes de violences conjugales, en lien avec l’association de réinsertion DiRe, à Milan, partenaire de Korian de longue date et permettant de développer la formation inclusive.

Toujours en Italie, un partenariat a également été noué avec plusieurs universités pour concevoir des Masters en soins spécialisés pour des infirmiers et des professionnels de santé. Par exemple, le Master « Nutrizione e Malnutrizione » (nutrition et malnutrition) est proposé par l’université Aldo Moro (Bari), en collaboration avec l’académie de Korian Italie.

L’apprentissage en Allemagne et en France

Former via l'apprentissage sur ses métiers cœur, avec un focus fort sur la communauté des aides-soignantes et des cuisiniers : fin décembre 2021, Korian comptait 2 730 apprentis dont 2 017 en Allemagne – soit 10% des effectifs- et 716 en France, où il a été le premier groupe en France à lancer son propre centre de formation d’apprentis (CFA) des métiers du soin en 2021 ainsi que le CFA des Chefs des Chefs avec quatre autres entreprises en 2019.

La VAE en France, Allemagne, Belgique

La Valorisation des Acquis de l'Expérience (VAE) est également largement utilisée. En 2021, en France, 400 collaborateurs (dont 300 aides-soignantes) se sont engagés dans l’obtention d’un diplôme (ASDE, AES, Cuisinier, etc.). Le taux de réussite d’obtention de ces diplômes est de 78% et spécifiquement de 68% sur le diplôme d’aides-soignantes, soit le double de la moyenne nationale (30 %). Ceci grâce à l’accompagnement individualisé et au rôle des tuteurs de formation.

En Allemagne, l'équivalent des VAE, appelé Wegebau, et dépendant de l'agence fédérale pour l'emploi, permet le même type de parcours qualifiants. En Belgique, le projet « 360 » permet également de former des collaborateurs en formation continue vers les métiers du soin.

La formation continue des managers Europe

Korian innove aussi en matière de formation continue de ses managers. Le Groupe a lancé, fin 2020, « s. Keys » (Skills for share), le premier programme européen de formation des Directeurs d’Etablissement. Ce programme qualifiant proposé sur 3 ans, unique dans le secteur de la santé, est déployé avec le groupe de formation des cadres IFG Executive Education. 790 directeurs d’établissement suivent cette formation dans 5 des 7 pays où Korian est présent. Ce programme permet, grâce à un partenariat avec l’Université de Haute-Alsace, d’obtenir des équivalences (crédits européens ECTS) de master de management, permettant ainsi aux directrices et aux directeurs de sites de Korian non seulement de parfaire leurs compétences managériales et de leadership mais aussi d’obtenir tout ou partie de masters universitaires pour des collaborateurs ayant des formations initiales dans le soin.

À propos de Korian

Korian, premier Groupe européen de Soin au service des personnes âgées et fragiles. www.korian.com

Korian est cotée sur le compartiment A d’Euronext Paris depuis novembre 2006 et fait partie des indices suivants : SBF 120, CAC Health Care, CAC Mid 60, CAC Mid & Small et MSCI Global Small Cap

Ticker Euronext : KORI - ISIN : FR0010386334 – Reuters : KORI.PA – Bloomberg : KORI.FP

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20220113005909/fr/