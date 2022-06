Un combattant taliban rentre chez lui pour retrouver sa famille décédée et des ruines après le tremblement de terre

Un puissant tremblement de terre a réduit une grande partie de son village en décombres, tuant les habitants dans leur sommeil, dont sa femme, son père, ses deux sœurs et son frère.

Lorsqu'il a entendu la nouvelle, il a dit que son cœur s'est emballé et qu'il a paniqué ; il a fait du stop avec le premier véhicule qu'il a pu trouver pour l'emmener à Asl Asha, près de la ville de Gayan, où il a trouvé des scènes de dévastation.

"Je n'étais pas ici, j'étais au Panjshir", a déclaré Mohammad à Reuters, en faisant référence à la vallée située au nord de Kaboul où les forces talibanes combattent d'anciens membres de l'armée afghane évincée et soutenue par l'Occident.

"C'est ma maison. J'ai perdu cinq membres de ma famille", a déclaré le jeune homme de 25 ans fortement barbu, parlant au milieu des ruines de sa maison perchée sur une colline près des montagnes accidentées de la frontière orientale de l'Afghanistan.

"J'ai perdu mon père, ma femme, deux sœurs et un frère [...]. Je dois le tolérer. Si je ne le fais pas ... Dieu sera contrarié ; nous n'en savons pas plus que Dieu."

AUCUN ENDROIT OÙ VIVRE

Des tragédies comme celle de Mohammad se sont répétées dans les provinces de Paktika et de Khost, à la frontière avec le Pakistan.

Plus de 1 000 personnes ont été tuées dans le tremblement de terre et des milliers d'autres blessées. Les efforts de sauvetage ont été entravés par le mauvais état des routes, des communications inégales et les ressources limitées de l'administration talibane.

L'aide locale et internationale a atteint les zones touchées, en partie transportée par une petite flotte d'hélicoptères vieillissants, mais un responsable taliban a déclaré vendredi que davantage de médicaments et d'autres aides médicales étaient nécessaires de toute urgence.

La souffrance des gens ne s'est pas arrêtée avec le tremblement de terre et ses conséquences immédiates.

Une réplique apparente a frappé la région vendredi, faisant au moins cinq morts, et les habitants des villages et hameaux appauvris et isolés ont peu de moyens pour reconstruire leur vie.

"Nous ne pouvons pas nous permettre de construire une autre maison pour y vivre", a déclaré Rahman Ullah, un étudiant de 17 ans, assis sur un tas de briques et de pierres qui se sont écrasées sur le sol, et entouré de poutres en bois brisées.

"Il a plu toute la nuit, les enfants pleuraient. Nous avons passé toute la nuit sous la pluie. Nous n'avions rien, aucun endroit où vivre."

À Asl Asha, Mohammad a commencé à passer au crible les débris dans sa cour alors qu'il évaluait l'étendue des dégâts sur sa maison aux murs de boue.

Il a dit que sa défunte épouse avait enseigné aux filles dans une madrasa locale, ou école islamique. Sa mère, son frère et son fils sont les seuls parents encore en vie.

"Il ne reste plus que quatre personnes de toute ma famille, y compris moi".