BAKBA, Irak, 14 avril (Reuters) - Les forces de sécurité irakiennes ont tué un commandant du groupe Etat islamique et quatre de ses hommes dans la région d'Himrin, a-t-on appris dimanche auprès des autorités.

La date de leur mort n'a pas été précisée.

La coalition conduite par les Etats-Unis et l'armée irakienne bombardaient la zone depuis jours visant des combattants retranchés dans la zone escarpée d'Himrin. (Reporting by Adam Hadi; Wrting by Ahmed Aboulenein)