Un concept de festival d'avenir: les Sunrise Skylights Zürisee Sessions couronnées de succès



30.08.2021 / 09:01



Communiqué de presse

Zurich/Opfikon, le 30 août 2021 Hier, dimanche 29 août, le concert de 77 Bombay Street a clôturé les Sunrise Skylights Zürisee Sessions dans une atmosphère festive à Lachen. Au cours d'un été où la météo n'a pas beaucoup contribué à l'ambiance estivale, quelque 500 visiteurs se sont d'autant plus réjouis de pouvoir assister aux concerts en plein air de ce festival pas comme les autres qui s'est déroulé autour du lac de Zurich. Le concept de l'événement, réunissant uniquement des artistes nationaux et de nouveaux talents locaux, a été très apprécié. L'année dernière déjà, Sunrise avait ravi les fans de festivals et les musiciens en proposant le premier Drive-In Openair de Suisse. Afin d'éviter que l'été des festivals ne tombe littéralement à l'eau, les organisateurs des Sunrise Skylights Zürisee Sessions du 19 au 29 août 2021 ont donc décidé d'organiser l'événement sur l'eau.



7 communes lacustres, 8 concerts et 16 performances

Au total, huit artistes suisses renommés ont participé à ce nouveau concept de festival et se sont produits pour la première fois sur une scène flottante. Afin de nouer un lien avec la région, Sunrise UPC et les organisateurs ont eu une idée originale: demander à de nouveaux talents originaires des sept communes lacustres de monter sur scène pour la première partie des concerts. «Avec notre scène flottante, nous avons non seulement créé des liens entre les communes, mais aussi jeté des ponts entre des musiciens de renom et de jeunes étoiles montantes», déclare André Krause, CEO de Sunrise UPC. «Nous sommes bien entendu très heureux que plusieurs concerts aient été joués à guichets fermés et que le festival sous forme de Silent Concerts ait été si bien accueilli par le public.»



Potentiel pour d'autres sessions sur le lac

Hier, au bord du lac à Lachen, malgré des températures fraîches, les quelque 500 visiteurs vaccinés, guéris ou testés ayant assisté avec leurs écouteurs au concert de clôture du festival donné par 77 Bombay Street montrent que les premières Sunrise Skylights Zürisee Sessions ont été très bien accueillies. «Nous avons également reçu des réactions positives de la part des communes hôtes. Le souhait d'une deuxième édition à l'été 2022 a été exprimé à plusieurs reprises», déclare Fabian Villiger de l'équipe organisatrice. «Le concept a fait ses preuves, et nous avons déjà des idées pour le développer», poursuit-il.



Au cours des derniers jours, la scène flottante d'environ 12 mètres sur 12 a navigué sur le lac de Zürich d'une rive à l'autre entre Küsnacht et Lachen. Bien que l'embarcation, scène comprise, pèse environ 75 tonnes, le concept mobile a entièrement convaincu. Musique entraînante, son d'excellente qualité, ambiance de festival enjouée et site unique - tous ces éléments ont contribué au succès de la première édition des Sunrise Skylights Zürisee Sessions et donnent envie de poursuivre l'aventure.



Programme: Jeudi 19 août (Küsnacht ZH): Seven (Main), Jane in Flames (Support) Vendredi 20 août (Rüschlikon ZH): Anna Rossinelli (Main), Tobias Jensen (Support) Samedi 21 août (Meilen ZH): Luca Hänni (Main), Anna Känzig & Tobey Lucas (Support) Dimanche 22 août (Meilen ZH): James Gruntz (Main), Goldschatz (Support) Jeudi 26 août (Wädenswil ZH): Dodo (Main), Count Daisy (Support) Vendredi 27 août (Stäfa ZH): Adrian Stern (Main), Dom Sweden (Support) Samedi 28 août (Rapperswil-Jona SG): Dabu Fantastic (Main), Aaron (Support) Dimanche 29 août (Lachen SZ): 77 Bombay Street (Main), Red Bandana (Support) Informations: www.sunrise-skylights.ch



